Σελήνη στον Υδροχόο: Η ζωή γίνεται καλύτερη για τρία ζώδια από σήμερα - Ηρεμία και ξεκάθαρα βλέμματα

 25.11.2025 - 19:28
Η Σελήνη στον Υδροχόο φέρνει καθαρότητα σκέψης και μια νέα, πολύτιμη οπτική σε ζητήματα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν θολά ή παρανοημένα. Η ατμόσφαιρα από την Τρίτη 25 Νοεμβρίου λειτουργεί σαν «καθαριστικό» για το πνευματικό νέφος των προηγούμενων ημερών, ανεβάζοντας το βλέμμα σε ένα ανώτερο, πιο ψύχραιμο επίπεδο.

Το συγκεκριμένο σεληνιακό φάσμα είναι γνωστό για τη λογική του ψυχραιμία και τη διαισθητική του καθοδήγηση, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για ξεκαθάρισμα και αναζήτηση ουσιαστικής σοφίας.

Για τρία ζώδια, η περίοδος των αποφάσεων που λαμβάνονταν υπό το βάρος του φόβου ανήκει πια στο παρελθόν. Η ανάγκη για τεκμηριωμένες επιλογές γίνεται επιτακτική. Η Σελήνη στον Υδροχόο προσφέρει διαύγεια, ηρεμία και μια ανανεωμένη αίσθηση κατεύθυνσης. Εκεί όπου πριν κυριαρχούσε η αβεβαιότητα, τώρα ανοίγει ο δρόμος προς έναν πιο ξεκάθαρο σκοπό.

Ταύρος
Για τον Ταύρο, η Σελήνη στον Υδροχόο λειτουργεί ως απαραίτητη ανάσα αποστασιοποίησης. Η πολυπόθητη κατανόηση, που τις προηγούμενες εβδομάδες παρέμενε άπιαστη, έρχεται φυσικά στις 25 Νοεμβρίου, βάζοντας τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Η ενέργεια αυτής της σελήνης βοηθά στο ξεκαθάρισμα συναισθηματικού «θορύβου» και στη σύνδεση με την ουσία των πραγμάτων. Καθώς πλησιάζει το τέλος της χρονιάς, το ζώδιο του Ταύρου ευνοείται από αυτή την ψύχραιμη, νοητική ενέργεια του Υδροχόου, η οποία επιτρέπει μια καθαρή ματιά προς το μέλλον. Η υπομονή, που αποτελεί διαχρονικό του ατού, αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά το κλειδί.

Καρκίνος
Ο Καρκίνος βρίσκει επιτέλους τον χώρο να αναπνεύσει. Το αίσθημα υπερφόρτωσης που είχε κυριαρχήσει το προηγούμενο διάστημα αρχίζει να υποχωρεί, καθώς η Σελήνη στον Υδροχόο φέρνει εσωτερική ευθυγράμμιση και καθαρότητα. Η ανακούφιση δεν είναι απλώς συναισθηματική, είναι και διανοητική. Στις 25 Νοεμβρίου, το ζώδιο αφήνει οριστικά πίσω του ό,τι το μπέρδευε ή το αποδιοργάνωνε. Η εικόνα για το μέλλον γίνεται πιο σταθερή, τα όρια καθαρίζουν και η ανάγκη για ανανέωση μετατρέπεται σε απόφαση. Πρόκειται για μια στιγμή μετάβασης σε μια πιο ισορροπημένη, αποφασιστική στάση ζωής.

Αιγόκερως
Ο Αιγόκερως, με την ανάγκη του για πειθαρχία και τάξη, συχνά νιώθει αποδιοργάνωση όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως έχουν σχεδιαστεί. Η 25η Νοεμβρίου φέρνει όμως μια ουσιαστική υπενθύμιση: η ζωή δεν ακολουθεί πάντα προκαθορισμένες γραμμές. Η Σελήνη στον Υδροχόο λειτουργεί ως «επανεκκίνηση». Προσφέρει την ευκαιρία για αλλαγή οπτικής και για απελευθέρωση από άκαμπτες προσδοκίες. Μέσα από αυτή τη μετατόπιση, η ροή αποκαθίσταται και η πραγματικότητα μπαίνει ξανά σε τάξη, αλλά με έναν πιο ευέλικτο και ανανεωμένο τρόπο.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί αύριο το πρωί για τον Λίβανο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Τζοζέφ Αούν, για μια επίσκεψη ιδιαίτερης σημασίας, σε μια περίοδο, όπου η συνεργασία, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

