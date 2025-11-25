Αποτροπιασμός στη Ρώμη: Άνδρες περικύκλωσαν αμάξι ζευγαριού, βίασαν την κοπέλα και υποχρέωσαν τον σύντροφό της να βλέπει

Το σοκαριστικό περιστατικό, που σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου και δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τις Ιταλικές αρχές, ξεκίνησε όταν το αυτοκίνητο του νεαρού ζευγαριού περικυκλώθηκε από μια ομάδα ανδρών ενώ ήταν σταθμευμένο.

Οι δράστες έσπασαν το παράθυρο και άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο της 18χρονης κοπέλας που βρισκόταν στο ταμπλό. Στη συνέχεια, δυο μέλη της συμμορίας ακινητοποίησαν τον 24χρονο φίλο της και τον ανάγκασαν να παρακολουθήσει τον βιασμό της συντρόφου του λίγα μόλις μέτρα μακριά, καθώς εκείνη είχε συρθεί βίαια έξω από το όχημα.

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες

Οι δράστες τράπηκαν στη συνέχεια σε φυγή και το ζευγάρι κάλεσε την αστυνομία και υπέβαλε καταγγελία. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τριών Μαροκινών ανδρών άνδρες με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού και της ληστείας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν από το σπασμένο παράθυρο ταιριάζουν με αυτά των ανδρών που έχουν συλληφθεί.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν επίσης ότι η επίθεση ξεκίνησε ως ληστεία, καθώς τα υπάρχοντα του ζευγαριού εκλάπησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά εάν εμπλέκονται και άλλοι άνδρες, ενώ ένας ντετέκτιβ δήλωσε ότι «η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί».

Πηγή: ethnos.gr