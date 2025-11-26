Αυτό το πασίγνωστο εμβόλιο αποτελεί «ασπίδα» κατά του εμφράγματος

«Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης αποτελεί μέρος της πρόληψης του εμφράγματος», τονίζει ο καρδιολόγος καθηγητής Ulf Landmesser, αναπληρωτής ιατρικός διευθυντής του DHZC. «Αυτό πλέον τεκμηριώνεται από ισχυρά επιστημονικά δεδομένα, ωστόσο, είναι κάτι που συνεχίζει να υποτιμάται».

Πώς μια λοίμωξη μπορεί να καταπονήσει την καρδιά

Όταν το σώμα προσβάλλεται από τον ιό της γρίπης, ενεργοποιεί μία έντονη ανοσολογική αντίδραση. Οι φλεγμονώδεις διεργασίες που προκαλούνται δεν επηρεάζουν μόνο το αναπνευστικό σύστημα, αλλά και την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία. Αυτή η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη αθηρωματικών πλακών ή σχηματισμό θρόμβων – μηχανισμοί που βρίσκονται πίσω από τα περισσότερα εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια. Ο εμβολιασμός μειώνει την πιθανότητα να προκληθούν αυτές οι επικίνδυνες αντιδράσεις.

«Ο εμβολιασμός προσφέρει διπλή προστασία: Aποτρέπει τη μόλυνση αλλά και τη φλεγμονώδη απόκριση που ακολουθεί», εξηγεί η καθηγήτρια Bettina Heidecker, καρδιολόγος και ειδική στις μυοκαρδιοπάθειες στο DHZC.

Ευρωπαϊκή σύσταση – με «υπογραφή» από το Βερολίνο

Η καθηγήτρια Heidecker είναι επικεφαλής συγγραφέας ενός πρόσφατου κοινού ευρωπαϊκού κειμένου συναίνεσης που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal. Το κείμενο, αποτέλεσμα συνεργασίας της European Society of Cardiology (ESC), της European Association of Preventive Cardiology (EAPC) και άλλων επιστημονικών φορέων, συγκεντρώνει δεδομένα από μεγάλες κλινικές μελέτες και μηχανιστικές έρευνες. Το συμπέρασμα είναι σαφές: Oι εμβολιασμοί μπορούν να προσφέρουν μετρήσιμη προστασία έναντι καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Στην ομάδα των 15 συγγραφέων συμμετέχουν επίσης ο καθηγητής Ulf Landmesser και ο καθηγητής Felix Schönrath, υπεύθυνος για την καρδιακή ανεπάρκεια στην Κλινική Καρδιοχειρουργικής του DHZC.

Ο εμβολιασμός ως «τέταρτος πυλώνας» πρόληψης

Το έγγραφο συναίνεσης χαρακτηρίζει τον εμβολιασμό κατά της γρίπης ως τέταρτο πυλώνα της πρόληψης του εμφράγματος, πέρα από:

τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης,

τη θεραπεία της δυσλιπιδαιμίας,

και τον έλεγχο του σακχάρου.

Για άτομα με στεφανιαία νόσο, ιστορικό εμφράγματος ή καρδιακή ανεπάρκεια, το εμβόλιο μπορεί να προσφέρει επιπλέον προστασία από οξέα καρδιαγγειακά συμβάντα.

Συστάσεις των ειδικών του DHZC

Οι καρδιολόγοι του DHZC καλούν τους καρδιοπαθείς να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τον παθολόγο ή τον καρδιολόγο τους ώστε να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό.

«Ακόμη και τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο αξίζει να εμβολιαστεί κάποιος, όσο συνεχίζεται η περίοδος της γρίπης», αναφέρει ο καθηγητής Felix Schönrath. «Η ανοσία αναπτύσσεται μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες».

Για άτομα με επιβαρυμένο ιστορικό ή ειδικές ιατρικές συνθήκες, οι ειδικοί τονίζουν ότι η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.

Τα νέα ευρωπαϊκά δεδομένα, μαζί με τις συστάσεις κορυφαίων καρδιολόγων, επιβεβαιώνουν ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός δεν αποτελεί απλώς ένα μέτρο πρόληψης της λοίμωξης — αλλά και μία σημαντική στρατηγική για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Καθώς η γρίπη προσβάλλει κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπους, ο εμβολιασμός αναδεικνύεται σε απλό, ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο προστασίας της καρδιάς.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr