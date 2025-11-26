VIDEO: Ο κλέφτης των Χριστουγέννων υπάρχει και... ξαφρίζει τις αυλές σπιτιών - Πώς «τον πήραν είδηση»

Θα μπορούσε να είναι θρύλος. Ένας μυστηριώδης άνδρας που σιχαίνεται τα Χριστούγεννα και θέλει να καταστρέψει

Η περίεργη φιγούρα που παραμονεύει για να ξεκρεμάσει αυτά που με κόπο κρέμασαν. Είναι όμως πραγματικός. Ο κλέφτης των Χριστουγέννων υπάρχει και χτυπά στη Θεσσαλονίκη κλέβοντας στολίδια και φωτάκια από αυλές σπιτιών.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το thestival.gr, βέβαια, φαίνεται πώς μόνο μύθο δεν μπορεί να χτίσει ο συγκεκριμένος άσχετα αν προηγουμένως είχε χτυπήσει σε δύο μονοκατοικίες.

Στην προσπάθεια να αποσυνδέσει καλώδιο του στολιδιού πέφτει άγαρμπα στο έδαφος, ενώ δυσκολεύεται να περάσει το κάγκελο της περίφραξης και στο τέλος το βάζει στα πόδια γιατί τον πήραν είδηση. Κι επειδή πάντα ο δράστης επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, εμφανίζεται ξανά κάποια λεπτά αργότερα με το αυτοκίνητο και περνά από τα σπίτια που βρέθηκαν στο στόχαστρό του.

