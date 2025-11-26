Εκπτώσεις μέχρι και 30% σε πτήσεις από τη Wizz Air - Ποιους αφορά η προσφορά και πότε ισχύει

Το WIZZ Wednesday έχει σχεδιαστεί ως μία ξεχωριστή στιγμή αποκλειστικά για τα μέλη. Οι ταξιδιώτες του WDC αποκτούν πρώιμη πρόσβαση σε μειωμένους ναύλους σε ολόκληρο το δίκτυο της Wizz Air, μετατρέποντας τη συνδρομή τους σε άμεσο πλεονέκτημα ταξιδιού.



Είτε πρόκειται για ένα ταξίδι που σχεδιάστηκε καιρό, μία γρήγορη απόδραση ή έναν καινούργιο προορισμό που περιμένει καιρό στη λίστα επιθυμιών, τα μέλη του Wizz Discount Club μπορούν σήμερα να μετατρέψουν τα σχέδιά τους σε κρατήσεις σε χαμηλότερη τιμή. Για όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη Wizz Discount Club σήμερα, το πρόγραμμα συνδρομής θα προσφέρεται με έκπτωση 20%.

Η προώθηση αυτή υπογραμμίζει την έμφαση της Wizz Air στην ανταμοιβή της πιστότητας με έναν απλό τρόπο. Μία ξεκάθαρη έκπτωση σε επιλεγμένες διαδρομές, διαθέσιμη μόνο για την κοινότητα που ταξιδεύει πιο συχνά με την αεροπορική εταιρεία.

Η προσφορά ισχύει μόνο για σήμερα για τα μέλη του WIZZ Discount Club που κάνουν κράτηση μέσω της εφαρμογής WIZZ ή στο wizzair.com. Οι θέσεις με έκπτωση είναι περιορισμένες και υπόκεινται σε διαθεσιμότητα.