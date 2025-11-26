Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκπτώσεις μέχρι και 30% σε πτήσεις από τη Wizz Air - Ποιους αφορά η προσφορά και πότε ισχύει

 26.11.2025 - 10:23
Η Wizz Air στρώνει το ροζ χαλί για τους πιο πιστούς πελάτες της. Η WIZZ Wednesday προσφέρει εκπτώσεις έως 30%  σε επιλεγμένες πτήσεις, αποκλειστικά για τα μέλη του WIZZ Discount Club.

Το WIZZ Wednesday έχει σχεδιαστεί ως μία ξεχωριστή στιγμή αποκλειστικά για τα μέλη. Οι ταξιδιώτες του WDC αποκτούν πρώιμη πρόσβαση σε μειωμένους ναύλους σε ολόκληρο το δίκτυο της Wizz Air, μετατρέποντας τη συνδρομή τους σε άμεσο πλεονέκτημα ταξιδιού.

Είτε πρόκειται για ένα ταξίδι που σχεδιάστηκε καιρό, μία γρήγορη απόδραση ή έναν καινούργιο προορισμό που περιμένει καιρό στη λίστα επιθυμιών, τα μέλη του Wizz Discount Club μπορούν σήμερα να μετατρέψουν τα σχέδιά τους σε κρατήσεις σε χαμηλότερη τιμή. Για όσους επιθυμούν να γίνουν μέλη Wizz Discount Club  σήμερα, το πρόγραμμα συνδρομής θα προσφέρεται με έκπτωση 20%.

Η προώθηση αυτή υπογραμμίζει την έμφαση της Wizz Air στην ανταμοιβή της πιστότητας με έναν απλό τρόπο. Μία ξεκάθαρη έκπτωση σε επιλεγμένες διαδρομές, διαθέσιμη μόνο για την κοινότητα που ταξιδεύει πιο συχνά με την αεροπορική εταιρεία.

Η προσφορά ισχύει μόνο για σήμερα για τα μέλη του WIZZ Discount Club που κάνουν κράτηση μέσω της εφαρμογής WIZZ ή στο wizzair.com. Οι θέσεις με έκπτωση είναι περιορισμένες και υπόκεινται σε διαθεσιμότητα.

Η πολιτική κινητικότητα που προέκυψε από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, περί «τεράστιου περιθωρίου συνεργασίας» με τη ΔΗΠΑ, έχει προκαλέσει σημαντικές εντάσεις και αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κεντρώο χώρο.

