Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΥπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας

 09.12.2025 - 07:22
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να παρουσιαστούν, το πρωί της Τρίτης, πέντε πρόσωπα, σε σχέση με την ιδιωτική ποινική δίωξη της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το γεφύρι της Άλασσας στις 29 Σεπτεμβρίου 2005.

Το κατηγορητήριο εναντίον των πέντε – του ιατροδικαστή και τεσσάρων πρώην στελεχών της Αστυνομίας – αφορά 39 κατηγορίες που σχετίζονται με συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών,  καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.

Οι πλείστες εξ αυτών αφορούν στον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, ο οποίος είχε αποφανθεί ότι ο θάνατος του Θανάση Νικολάου οφειλόταν σε αυτοχειρία, εκδοχή που ανατράπηκε, στις 10 Μαΐου 2024, με την απόφαση της 3ης θανατικής ανάκρισης, η οποία απέδωσε το θάνατο του σε εγκληματική ενέργεια.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, από τις 3 Δεκεμβρίου, οι δικηγόροι υπεράσπισης ζήτησαν το μαρτυρικό υλικό, ωστόσο, αυτό δεν αναμένεται να παραδοθεί κατά τη σημερινή διαδικασία, καθώς θα ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις από πλευράς των δικηγόρων της οικογένειας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η υπεράσπιση προτίθεται να εγείρει και κάποιες προδικαστικές ενστάσεις σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO-Φόνος στις Κεντρικές Φυλακές: Πώς προέκυψε ο καυγάς με τον 30χρονο - Πότε αναμένεται η νεκροτομή
Ιδού το νέο σχέδιο Χορηγιών «ΑΗΚ+»: Τι περιλαμβάνει και ποιους αφορά - Αναλυτικά τα ποσά
Πέθανε ο Σταύρος Χρυσοστόμου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
Τα είδαμε όλα: Δεν θα πιστέψετε πως πάρκαρε το όχημα του και προκάλεσε αντιδράσεις - «Ο μισός έξω» - Φωτογραφία
ΒΙΝΤΕΟ: Σάλος για μητέρα που έβαλε τον γιο της σε σακούλα και ρούφηξε τον αέρα - «Μαμά» φώναζε το παιδί
Μαγική εικόνα στον ουρανό της Λεμεσού: Διπλό ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνιση του μετά την κακοκαιρία - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

 09.12.2025 - 07:09
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις σε δρόμους στα ορεινά λόγω έντονης βροχόπτωσης – Δείτε σε ποιες περιοχές

 09.12.2025 - 07:26
Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Το ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης – ΕΔΕΚ δεν προέκυψε ξαφνικά. Όμως ο τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στον ανασχηματισμό της περασμένης Παρασκευής ήταν για πολλούς στο Κίνημα «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Η απουσία της ΕΔΕΚ από την τελετή διαβεβαίωσης νέων υπουργών ήταν μόνο το ορατό κομμάτι ενός παρασκηνίου που φουντώνει εδώ και εβδομάδες και πλέον οδηγεί τις δύο πλευρές σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Προεδρικό, σήμερα στις 10.00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

Σε τεντωμένο σχοινί η συνεργασία κυβέρνησης – ΕΔΕΚ: Τα παράπονα, ο ανασχηματισμός και η κρίσιμη συνάντηση σήμερα, στο Προεδρικό

  •  09.12.2025 - 06:39
Μητέρα και νήπιο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με πατίνι στη Λεμεσό – Αναζητείται ο χειριστής

Μητέρα και νήπιο τραυματίστηκαν σε σύγκρουση με πατίνι στη Λεμεσό – Αναζητείται ο χειριστής

  •  09.12.2025 - 06:31
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αντιμέτωποι με 39 κατηγορίες Σταυριανός και πρώην αστυνομικοί – Σήμερα η έναρξη της διαδικασίας

  •  09.12.2025 - 07:22
Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία

Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία

  •  09.12.2025 - 06:47
Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Στο έλεος του BYRON το νησί – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

Νέα κίτρινη προειδοποίηση: Στο έλεος του BYRON το νησί – Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι

  •  09.12.2025 - 06:25
Εξαπάτησε ηλικιωμένους με ψεύτικες υποσχέσεις για δάνεια – Τους απέσπασε σχεδόν 30.000 ευρώ – Χειροπέδες σε 40χρονη

Εξαπάτησε ηλικιωμένους με ψεύτικες υποσχέσεις για δάνεια – Τους απέσπασε σχεδόν 30.000 ευρώ – Χειροπέδες σε 40χρονη

  •  09.12.2025 - 06:57
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

  •  09.12.2025 - 07:09
Μεγάλη γιορτή σήμερα, 09 Δεκεμβρίου – Σε ποιες λέμε χρόνια πολλά

Μεγάλη γιορτή σήμερα, 09 Δεκεμβρίου – Σε ποιες λέμε χρόνια πολλά

  •  09.12.2025 - 06:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα