Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις σε δρόμους στα ορεινά λόγω έντονης βροχόπτωσης – Δείτε σε ποιες περιοχές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Οδηγοί προσοχή: Κατολισθήσεις σε δρόμους στα ορεινά λόγω έντονης βροχόπτωσης – Δείτε σε ποιες περιοχές

 09.12.2025 - 07:26
Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος, που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, καθώς και πυκνή ομίχλη, επηρεάζουν την κυκλοφορία σε δρόμους στα ορεινά της Λευκωσίας και της Λεμεσού, γύρω στις 7.00 το πρωί σήμερα Τρίτη, 09 Δεκεμβρίου.

Κατολισθήσεις συγκεκριμένα, έχουν σημειωθεί σε διάφορα σημεία των δρόμων Κάμπου-Κύκκου-Πεδουλά και Κάμπου-Ορκόντα. Συνεργεία έχουν κληθεί για καθαρισμό των δρόμων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»

Πυκνή ομίχλη επικρατεί στις περιοχές Μαλούντας, Παλαιχωρίου και Αγρού, με αποτέλεσμα η ορατότητα στον δρόμο Μαλούντας-Παλαιχωρίου-Αγρού, καθώς και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο των περιοχών, να είναι πολύ περιορισμένη.

Οι διερχόμενοι οδηγοί οχημάτων προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν τα οχήματα τους με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.

Στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενημέρωση για οδικά έργα που διεξάγονται σε διάφορα σημεία ανά το παγκύπριο και που ενδεχομένως να επηρεάζουν την κυκλοφορία, ΕΔΩ.

Το ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης – ΕΔΕΚ δεν προέκυψε ξαφνικά. Όμως ο τρόπος με τον οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε στον ανασχηματισμό της περασμένης Παρασκευής ήταν για πολλούς στο Κίνημα «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Η απουσία της ΕΔΕΚ από την τελετή διαβεβαίωσης νέων υπουργών ήταν μόνο το ορατό κομμάτι ενός παρασκηνίου που φουντώνει εδώ και εβδομάδες και πλέον οδηγεί τις δύο πλευρές σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Προεδρικό, σήμερα στις 10.00

