Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Ανοικτός» στην παραχώρηση εδαφών στο Κίεβο ο Πούτιν - Ο αδιαπραγμάτευτος όρος που βάζει
ΔΙΕΘΝΗ

«Ανοικτός» στην παραχώρηση εδαφών στο Κίεβο ο Πούτιν - Ο αδιαπραγμάτευτος όρος που βάζει

 26.12.2025 - 12:32
«Ανοικτός» στην παραχώρηση εδαφών στο Κίεβο ο Πούτιν - Ο αδιαπραγμάτευτος όρος που βάζει

«Ανοικτό» το ενδεχόμενο για ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία άφησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε επαφές με κάποιους από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας για να προσθέσει ότι επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Kommersant.

Ο Αντρέι Κολεσνίκοφ, ο αρμόδιος συντάκτης της Kommersant για το Κρεμλίνο, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε κορυφαίους επιχειρηματίες για τις λεπτομέρειες του σχεδίου σε συνάντηση που έγινε αργά το βράδυ στο Κρεμλίνο την Τετάρτη (24/12).

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική πλευρά συνεχίζει να είναι έτοιμη να κάνει τις παραχωρήσεις που εκείνος έκανε στο Άνκορατζ. Με άλλα λόγια, το ‘Ντονμπάς είναι δικό μας’», αναφέρεται στο δημοσίευμα της Kommersant, μιας από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ρωσίας.

Στην ουσία, ο Πούτιν επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς αλλά εκτός αυτής της περιοχής «δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά», έγραψε ο Κολεσνίκοφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του την Τετάρτη (24/12), δήλωσε ότι οι αποστολές της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχουν πλησιάσει στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων στις συνομιλίες που έγιναν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι.

Η Ρωσία ελέγχει το σύνολο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, και τμήματα των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου πως πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές των όρων που έθεσε το 2024: η Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και το Κίεβο να αποκηρύξει επισήμως τον στόχο του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την Kommersant, ο Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησής του με επιχειρηματίες αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη. Ο Πούτιν, σύμφωνα με την Kommersant, δήλωσε ότι συζητείται κοινή ρωσοαμερικανική διοίκηση του πυρηνικού σταθμού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βροχές και καταιγίδες στο καιρικό... μενού - Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο
Προκλητική δήλωση από το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας: Για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο ευθύνεται η... ελληνική προσέγγιση!
Μελομακάρονο VS Κουραμπιές: Ποιο είναι πιο υγιεινό; Οι θερμίδες των εορταστικών εδεσμάτων – Διατροφολόγος στο «Τ»
Τα τραγούδια που δεν λείπουν ποτέ από τη χριστουγεννιάτικη playlist
Πυρπόλησαν όχημα 27χρονου στη Λεμεσό - Υπέστη εκτεταμένες ζημιές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπόθεση σοκ στην Ελλάδα: Συνέλαβαν τον γιο χήρας πρώην Υπουργού για τη δολοφονία - Τη νάρκωσε και την έκαψε

 26.12.2025 - 12:17
Επόμενο άρθρο

Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου - Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε κάτω από τα σύννεφα -Φωτογραφία

 26.12.2025 - 12:47
Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Βρήκαμε τη χρυσή τομή για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα ισχύσει για τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, την Παρασκευή, απαντώντας στις ανακοινώσεις των κοινωνικών εταίρων που αντέδρασαν στην απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

Νέα τοποθέτηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού - «Βρήκαμε τη χρυσή τομή, είναι σεβαστή η κάθε φιλοσοφία»

  •  26.12.2025 - 12:56
Θωρακίζεται απέναντι στις φωτιές η Κύπρος - Διαγωνισμός για αγορά τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών

Θωρακίζεται απέναντι στις φωτιές η Κύπρος - Διαγωνισμός για αγορά τριών πυροσβεστικών αεροσκαφών

  •  26.12.2025 - 10:59
Axios: Την Κυριακή η νέα συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι, «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά»

Axios: Την Κυριακή η νέα συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι, «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν την Πρωτοχρονιά»

  •  26.12.2025 - 13:55
Υπόθεση σοκ στην Ελλάδα: Συνέλαβαν τον γιο χήρας πρώην Υπουργού για τη δολοφονία - Τη νάρκωσε και την έκαψε

Υπόθεση σοκ στην Ελλάδα: Συνέλαβαν τον γιο χήρας πρώην Υπουργού για τη δολοφονία - Τη νάρκωσε και την έκαψε

  •  26.12.2025 - 12:17
Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου - Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε κάτω από τα σύννεφα -Φωτογραφία

Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου - Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε κάτω από τα σύννεφα -Φωτογραφία

  •  26.12.2025 - 12:47
Video: Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες ο πρώτος απολογισμός

Video: Έκρηξη σε τζαμί στη Συρία: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες ο πρώτος απολογισμός

  •  26.12.2025 - 12:59
Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο - Χτύπησε πάνω σε δεύτερο όχημα 51χρονος

Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο - Χτύπησε πάνω σε δεύτερο όχημα 51χρονος

  •  26.12.2025 - 10:15
Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

Tα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να ανοίγει χωρίς εμπόδια το 2026

  •  26.12.2025 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα