Φρικτό έγκλημα: Έφηβος πυροβόλησε και σκότωσε τη μητέρα του την επομένη των Χριστουγένννων

Ο Τζάροντ Νολ, 18 ετών, συνελήφθη στη Δυτική Βιρτζίνια το Σάββατο, αφού οι αρχές εξαπέλυσαν μαζικό ανθρωποκυνηγητό με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά μετά την επίθεση στην πόλη Νιου Φρίπορτ το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας της Πενσυλβάνια.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σπίτι, ακριβώς βόρεια των συνόρων με τη Δυτική Βιρτζίνια, και ανακάλυψαν τη μητέρα και τον πατέρα του Νολ με τραύματα από πυροβολισμούς, ανέφερε η αστυνομία. Η μητέρα του Νολ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά έλαβε έκτοτε εξιτήριο και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσαν οι αρχές. Τα μικρότερα αδέλφια του εφήβου ήταν στο σπίτι όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, αν και φέρεται να πυροβόλησε έξω από το σπίτι. Πλέον βρίσκονται υπό την επιμέλεια ενός συγγενή, ανέφερε το CBS News.

Μετά τους μοιραίους πυροβολισμούς, ο Νολ έφυγε από το σημείο με τα πόδια και βρέθηκε μετά από «εκτεταμένη έρευνα» της αστυνομίας στη γύρω περιοχή, ανέφερε η αστυνομία. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τον Νολ, ο οποίος θεωρήθηκε «ένοπλος και επικίνδυνος», χρησιμοποιώντας ελικόπτερα και σκύλους εντοπισμού.

«Χρησιμοποιήσαμε σκύλους εντοπισμού, ελικόπτερα και πεζούς αστυνομικούς που έψαχναν σε δύσβατο έδαφος», δήλωσε ο λοχίας της πολιτειακής αστυνομίας της Πενσυλβάνια, Ρίτσαρντ Σάιζερ, σύμφωνα με το CBS News. «Προφανώς, όταν έχεις κάποιον που καταζητείται με ένταλμα ανθρωποκτονίας και έχει όπλο, αυτό αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την κοινότητα», πρόσθεσε ο Σάιζερ.

Ο έφηβος εντοπίστηκε αργότερα στη Δυτική Βιρτζίνια και συνελήφθη το Σάββατο «χωρίς να προκληθούν περιστατικά», ανέφερε η αστυνομία σε ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση στη Δυτική Βιρτζίνια και αργότερα θα εκδοθεί στην Πενσυλβάνια. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ανέφεραν οι αρχές.

