Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΤετράωρη στάση εργασίας σήμερα από οδηγούς ταξί στη Λάρνακα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τετράωρη στάση εργασίας σήμερα από οδηγούς ταξί στη Λάρνακα

 13.01.2026 - 08:03
Τετράωρη στάση εργασίας σήμερα από οδηγούς ταξί στη Λάρνακα

Σε τετράωρη στάση εργασίας κατέρχονται σήμερα Τρίτη οι οδηγοί ταξί στη Λάρνακα, όπως ανακοίνωσε η επαρχιακή επιτροπή της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αστικών Ταξί (ΠΟΑΤ), κάνοντας λόγο για ζήτημα «επαγγελματικής επιβίωσης».

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιείται από τις 7:00 έως τις 11:00 το πρωί, με τη συντεχνία να σημειώνει πως σε περίπτωση που δεν υπάρξουν άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες από πλευράς των αρμόδιων αρχών, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα ακολουθήσει 24ωρη απεργία. Αναφέρει, ακόμα, ότι, αν δεν δοθούν λύσεις, μετά την παρέλευση μίας εβδομάδας και συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου, θα προχωρήσουν σε απεργία επ’ αόριστον.

Οι οδηγοί ταξί της επαρχίας Λάρνακας, διαμαρτύρονται γιατί, όπως λένε, παρά τις επανειλημμένες συναντήσεις με την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, «στην πράξη δεν υλοποιήθηκε απολύτως καμία ουσιαστική ενέργεια». Κάνουν λόγο για «ανεξέλεγκτη δράση των εφαρμογών μεταφοράς επιβατών, ιδιαίτερα στον χώρο του Αεροδρομίου Λάρνακας» και αναφέρουν πως έχουν δυο «σαφείς και αδιαπραγμάτευτες» απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, ζητούν «άμεση και πλήρη αποκοπή του σήματος και της δραστηριότητας όλων των εφαρμογών από το Αεροδρόμιο Λάρνακας εκτός της επαρχίας που είναι η Άδεια Οδικής Χρήσης (εκτός Λάρνακας) και αυστηρή και καθολική τήρηση της έδρας ταξί από όλες τις εφαρμογές, χωρίς εξαιρέσεις, παραθυράκια ή ερμηνείες κατά το δοκούν».

«Απαιτούμε την εφαρμογή του νόμου και την αποκατάσταση της νομιμότητας», αναφέρουν, σημειώνοντας πως «η ευθύνη για όσα θα ακολουθήσουν θα βαραίνει αποκλειστικά όσους γνώριζαν την κατάσταση και επέλεξαν να μην πράξουν».

Η Αρχή Αδειών με ανακοίνωσή της εξέφρασε έκπληξη και προβληματισμό για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που ανακοινώθηκαν από την ΠΟΑΤ, αναφέροντας παράλληλα πως «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να λειτουργήσει διαμεσολαβητικά και υποστηρικτικά, προωθώντας αλλαγές στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο».

Κάλεσε την ΠΟΑΤ να επανεξετάσει και να προχωρήσει σε ακύρωση των μέτρων που έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να λάβει, καθότι τέτοιες ενέργειες, όπως αναφέρει, «δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικό όφελος στα μέλη της, ενώ ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία, τον τουρισμό και τη διεθνή εικόνα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Καταιγίδες στο «καιρικό μενού»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αγγελική Ηλιάδη: Οι φωτογραφίες και τα σχόλια για την εμφάνισή της – «Υπήρξες μια από τις πιο όμορφες γυναίκες»

 13.01.2026 - 08:02
Επόμενο άρθρο

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου

 13.01.2026 - 08:13
Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Σε περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής εισέρχεται η Κύπρος, μετά τη δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στο ανώτατο επίπεδο της διακυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

  •  13.01.2026 - 06:30
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο

Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο

  •  13.01.2026 - 06:56
Θανατηφόρο Πάφος: Έτσι γράφτηκε η τραγωδία με τον 32χρονο Στυλιανό - Συγκλονίζει το πώς έμαθαν οι γονείς του την είδηση - Video

Θανατηφόρο Πάφος: Έτσι γράφτηκε η τραγωδία με τον 32χρονο Στυλιανό - Συγκλονίζει το πώς έμαθαν οι γονείς του την είδηση - Video

  •  13.01.2026 - 08:16
Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»

Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»

  •  13.01.2026 - 06:32
ΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς

ΒΙΝΤΕΟ: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια και «χαμογέλασαν» τα ημιορεινά – Άσπρισαν Σπήλια, Παλαιχώρι και Μαχαιράς

  •  13.01.2026 - 08:24
Συναγερμός για την Γρίπη Α, RSV και κορωνοϊό: Σε έξαρση οι λοιμώξεις - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»

Συναγερμός για την Γρίπη Α, RSV και κορωνοϊό: Σε έξαρση οι λοιμώξεις - Δρ. Καραγιάννης στο «Τ»

  •  13.01.2026 - 06:34
Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα

Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα

  •  13.01.2026 - 06:51
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

  •  13.01.2026 - 06:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα