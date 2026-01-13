Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο θέμα με τίτλο «Κατήφορος Δημοκρατίας» γράφει για παραιτήσεις χωρίς απαντήσεις, για υπαινιγμούς αντί για διαφάνεια και για εκλογικές προειδοποιήσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Σε άλλο θέμα γράφει για «χλιαρή στάση του δήθεν αντισυστημικού ΕΛΑΜ» αναφέροντας ότι τηρεί ίσες αποστάσεις από το θέμα που αφορά στο βίντεο. Αλλού γράφει για νέα έξαρση λοιμώξεων γρίπης.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Οι παραιτήσεις δεν σβήνουν τις ευθύνες» γράφει ότι είναι ανοιχτό το πολιτικό ζήτημα που εγείρεται για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο. Σε άλλο θέμα γράφει για έρευνα της εφημερίδας αναφορικά με το κόστος της απουσίας πανεπιστημιακών κλινικών. Αλλού αναφέρεται στη δικαστική διαδικασία για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Νίκου Σύκα.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο θέμα του με τίτλο «Τα είπε στο ΤΑΕ χαρτί και καλαμάρι» γράφει για την κατάθεση του Γιώργου Λακκοτρύπη στην Αστυνομία για το θέμα του βίντεο, καθώς και ότι τίθεται θέμα ελέγχου των επαφών με τη Stratix Wealth υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για lobbying. Σε άλλο θέμα γράφει για αμυντική τεχνολογία αιχμής στην Ε.Φ. Αλλού γράφει για προειδοποιήσεις γιατρών και φαρμακοποιών για γρίπη και ιώσεις.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Στην άκρη του νήματος ο Πρόεδρος» γράφει ότι το ΑΚΕΛ καταγγέλλει απουσία βούλησης για διερεύνηση του σκανδάλου μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και δείχνει τον Πρόεδρο ως κεντρικό κρίκο. Σε άλλο θέμα γράφει για σημαντική ενίσχυση σε φράγματα και υδροφορείς και για την χιονόπτωση στο Τρόοδος. Αλλού γράφει ότι χαλλούμι, αγρότες και ύπαιθρος βρίσκονται στο έλεος των πολυεθνικών, λόγω της συμφωνίας Mercosur.

Η αγγλόφωνη “Cyprus Mail” στο κύριο θέμα της με τίτλο «Ο Χριστοδουλίδης λέει πως έχει 'καθαρά χέρια'» γράφει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, ως «πράξη αυτοπεποίθησης». Σε άλλο θέμα γράφει για την τελετή κατάθεσης θεμέλιου λίθου στη Λεμεσό για έργο που αφορά την παροχή προσιτής κατοικίας. Αλλού γράφει ότι αποκλείστηκε από την Αστυνομία το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας στην υπόθεση θανάτου Ρώσου υπαλλήλου της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία.

