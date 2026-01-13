ΔΗΚΟ για το επίμαχο βίντεο: Προβληματισμός για τη συνεργασία με τον Πρόεδρο - «Μονόδρομος» οι παραιτήσεις, αλλά καμία αποχώρηση από την Κυβέρνηση

Χαρακτήρισε μονόδρομο την απομάκρυνση του διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, ενώ ως θετικές εξελίξεις ανέφερε και την αποχώρηση της Πρώτης Κυρίας από τον δημόσιο ρόλο της, καθώς και την πρόθεση κατάργησης του Φορέα. Υπενθύμισε επίσης ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αστυνομικές έρευνες τόσο για την προέλευση όσο και για το περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι το ΔΗΚΟ επέλεξε να δώσει χρόνο στον Πρόεδρο για τη διαχείριση της κρίσης, με βασικό στόχο τη διαφύλαξη του θεσμού της Προεδρίας. Εξέφρασε επιφυλάξεις για το ίδιο το βίντεο, λόγω άγνωστης πηγής και χρονισμού, σημειώνοντας όμως πως αν όσα ακούγονται επιβεβαιωθούν, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα που απαιτούν διερεύνηση.

Τέλος, ανέφερε ότι η σοβαρότερη διάσταση της υπόθεσης αφορά τις τοποθετήσεις του τέως διευθυντή του Προεδρικού Γραφείου, καθώς αυτές αγγίζουν άμεσα τον θεσμό, υπογραμμίζοντας ότι πλέον εναπόκειται στον Πρόεδρο να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις στους πολίτες για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη.

Δείτε το βίντεο: