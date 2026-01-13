Ecommbx
«Παρέλυσε» ξανά το ΓεΣΥ: Χάος σε ιατρεία και νοσοκομεία – Σε απόγνωση προσωπικό και ασθενείς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Παρέλυσε» ξανά το ΓεΣΥ: Χάος σε ιατρεία και νοσοκομεία – Σε απόγνωση προσωπικό και ασθενείς

13.01.2026 - 09:19

 13.01.2026 - 09:19
«Παρέλυσε» ξανά το ΓεΣΥ: Χάος σε ιατρεία και νοσοκομεία – Σε απόγνωση προσωπικό και ασθενείς

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του λογισμικού συστήματος του ΓεΣΥ καταγγέλλει ο Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. Μιχάλης Αναστασιάδης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, περιγράφοντας εικόνες πλήρους αποδιοργάνωσης σε ιατρεία, κλινικές και νοσοκομεία.

Όπως ανέφερε, η πρόσφατη κατάρρευση του συστήματος προκάλεσε «χαμό» σε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, καθώς τίποτα δεν μπορούσε να λειτουργήσει. «Δεν μπορούσαν να καταχωρηθούν πληροφορίες, να γραφτούν συνταγές ή να γίνουν παραπομπές σε συναδέλφους και κλινικά εργαστήρια», σημείωσε, τονίζοντας ότι η καθημερινή ιατρική πράξη είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο λογισμικό.

Ο Δρ. Αναστασιάδης χαρακτήρισε το πρόβλημα «διαχρονικό», επισημαίνοντας ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα, με άμεσο και σοβαρό αντίκτυπο στους ασθενείς. «Η τεράστια αναστάτωση μεταφέρεται τελικά στον πολίτη, που είναι και ο τελικός αποδέκτης των συνεπειών».

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και τις αυστηρές επιστολές που έχουν αποσταλεί προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, όπως είπε, μέχρι σήμερα λαμβάνουν μόνο υποσχέσεις και χρονοδιαγράμματα χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. «Δεν μπορούμε πλέον να επιδείξουμε άλλη υπομονή και κατανόηση», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα σύστημα που πληρώθηκε από όλους τους πολίτες της Κύπρου και οφείλει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ο Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου έθεσε μάλιστα θέμα ευθυνών, σημειώνοντας ότι εάν υπάρχουν υποχρεώσεις από τον πάροχο που ανέπτυξε το σύστημα, θα πρέπει να αναζητηθούν. «Δεν είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Πρέπει και μπορεί να λυθεί», τόνισε.

Επίσημη ανακοίνωση για τον σεισμό στην Κύπρο - Ποιο ήταν το επίκεντρο

 13.01.2026 - 09:20
ΔΗΚΟ για το επίμαχο βίντεο: Προβληματισμός για τη συνεργασία με τον Πρόεδρο - «Μονόδρομος» οι παραιτήσεις, αλλά καμία αποχώρηση από την Κυβέρνηση

 13.01.2026 - 09:30
Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Σε περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής εισέρχεται η Κύπρος, μετά τη δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στο ανώτατο επίπεδο της διακυβέρνησης.

