«Παρέλυσε» ξανά το ΓεΣΥ: Χάος σε ιατρεία και νοσοκομεία – Σε απόγνωση προσωπικό και ασθενείς

Όπως ανέφερε, η πρόσφατη κατάρρευση του συστήματος προκάλεσε «χαμό» σε ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, καθώς τίποτα δεν μπορούσε να λειτουργήσει. «Δεν μπορούσαν να καταχωρηθούν πληροφορίες, να γραφτούν συνταγές ή να γίνουν παραπομπές σε συναδέλφους και κλινικά εργαστήρια», σημείωσε, τονίζοντας ότι η καθημερινή ιατρική πράξη είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο λογισμικό.

Ο Δρ. Αναστασιάδης χαρακτήρισε το πρόβλημα «διαχρονικό», επισημαίνοντας ότι σχεδόν κάθε εβδομάδα παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα, με άμεσο και σοβαρό αντίκτυπο στους ασθενείς. «Η τεράστια αναστάτωση μεταφέρεται τελικά στον πολίτη, που είναι και ο τελικός αποδέκτης των συνεπειών».

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και τις αυστηρές επιστολές που έχουν αποσταλεί προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, όπως είπε, μέχρι σήμερα λαμβάνουν μόνο υποσχέσεις και χρονοδιαγράμματα χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. «Δεν μπορούμε πλέον να επιδείξουμε άλλη υπομονή και κατανόηση», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως πρόκειται για ένα σύστημα που πληρώθηκε από όλους τους πολίτες της Κύπρου και οφείλει να λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ο Πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου έθεσε μάλιστα θέμα ευθυνών, σημειώνοντας ότι εάν υπάρχουν υποχρεώσεις από τον πάροχο που ανέπτυξε το σύστημα, θα πρέπει να αναζητηθούν. «Δεν είναι ένα άλυτο πρόβλημα. Πρέπει και μπορεί να λυθεί», τόνισε.