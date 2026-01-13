Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίσημη ανακοίνωση για τον σεισμό στην Κύπρο - Ποιο ήταν το επίκεντρο

 13.01.2026 - 09:20
Επίσημη ανακοίνωση για τον σεισμό στην Κύπρο - Ποιο ήταν το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, 13 Ιανουαρίου 2026, σε θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς, σύμφωνα με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει ότι την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 και τοπική ώρα 03:28 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3.7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο, 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς με εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων και έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Πάφου. 

H πληροφόρηση για τη σεισμικότητα του χώρου της Κύπρου δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και www2.gsd-seismology.org.cy.

