Επίσημη ανακοίνωση για τον σεισμό στην Κύπρο - Ποιο ήταν το επίκεντρο

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοινώνει ότι την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 και τοπική ώρα 03:28 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος σεισμός μεγέθους 3.7 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο, 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς με εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων και έγινε ελαφρά αισθητός στην επαρχία Πάφου.

H πληροφόρηση για τη σεισμικότητα του χώρου της Κύπρου δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Σεισμολογικού Κέντρου www.gsd-seismology.org.cy και www2.gsd-seismology.org.cy.