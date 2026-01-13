Εκ νέου ενώπιον Κακουργιοδικείου 22χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα φόνου εναντίον επιχειρηματία

Ο 22χρονος παρουσιάστηκε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας και ο συνήγορος υπεράσπισής του ζήτησε παράταση χρόνου για να του παραχωρηθεί επιπλέον μαρτυρικό υλικό, ούτως ώστε να το μελετήσει. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο όρισε νέα δικάσιμο στις 2 Φεβρουαρίου στις 9:00 το πρωί με τον κατηγορούμενο να παραμένει υπό κράτηση.

Ο 22χρονος αντιμετωπίζει εννέα κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία για κλοπή, απόπειρα φόνου, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου α' κατηγορίας, παράνομη κατοχή πυρομαχικών πυροβόλου όπλου α' κατηγορίας. παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου β' κατηγοριας, παράνομη κατοχή πυρομαχικών πυροβόλου όπλου β' κατηγορίας και συνωμοσία για απόπειρα φόνου κατά του ίδιου ατόμου σε μεταγενέστερη ημερομηνία από τις 31 Ιουλίου 2025.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στις 17 Νοεμβρίου συνέλαβε στον κατηγορούμενο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν πιστόλι 9 χιλιοστών, αριθμός σφαιρών, δύο ανθρωπόμορφες μάσκες, καθώς και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιστόλι δεν συνδέθηκε με κάποια εγκληματική ενέργεια.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών τέθηκε ο 22χρονος ύστερα από πληροφορία που λήφθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία ανέφερε σε τρίτο άτομο πως αυτός διέπραξε την απόπειρα φόνου.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του δράστη, από το σημείο όπου διαπράχθηκε η απόπειρα φόνου, του έπεσε περιλαίμιο ρούχο το οποίο εντοπίστηκε. Από τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων του γενετικού υλικού ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος.

Επιπρόσθετα, στο κινητό του 22χρονου τηλέφωνο φαίνεται να εντοπίστηκαν βίντεο, που καταδεικνύουν πως παρακολουθούσε τον 47χρονο και μετά την απόπειρα φόνου. Σε αυτά τα βίντεο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φέρεται να κατέγραφε τοποθεσίες στις οποίες κινείτο ο 47χρονος και να έκανε μάλιστα φωνητικές περιγραφές.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου την ώρα που ο 47χρονος κατευθυνόταν με ποδήλατο από τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς προς την περιοχή Κρασά. Σημειώνεται πως ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.