Πάρκινγκ στη Λεμεσό γίνεται… «έξυπνο» - Θα πληρώνεις μόνο με κάρτα – Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος Smart Parking, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υπηρεσιών στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, οι πληρωμές στον δημοτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Ανδρέα Θεμιστοκλέους θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικής κάρτας.

Η νέα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και αφορά όλες τις θέσεις στάθμευσης στον συγκεκριμένο χώρο. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και έπειτα, δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή με μετρητά.

Στόχος της αλλαγής είναι η διευκόλυνση των χρηστών, η ταχύτερη εξυπηρέτηση, καθώς και η προώθηση σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων στάθμευσης.

Ο Δήμος Λεμεσού ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία.