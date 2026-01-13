Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠάρκινγκ στη Λεμεσό γίνεται… «έξυπνο» - Θα πληρώνεις μόνο με κάρτα – Πότε τίθεται σε εφαρμογή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάρκινγκ στη Λεμεσό γίνεται… «έξυπνο» - Θα πληρώνεις μόνο με κάρτα – Πότε τίθεται σε εφαρμογή

 13.01.2026 - 12:46
Πάρκινγκ στη Λεμεσό γίνεται… «έξυπνο» - Θα πληρώνεις μόνο με κάρτα – Πότε τίθεται σε εφαρμογή

Σύστημα Smart Parking θα εγκατασταθεί στον δημοτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Ανδρέα Θεμιστοκλέους.

Ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος Smart Parking, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των υπηρεσιών στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, οι πληρωμές στον δημοτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού Ανδρέα Θεμιστοκλέους θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικής κάρτας.

Η νέα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και αφορά όλες τις θέσεις στάθμευσης στον συγκεκριμένο χώρο. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και έπειτα, δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή με μετρητά.

Στόχος της αλλαγής είναι η διευκόλυνση των χρηστών, η ταχύτερη εξυπηρέτηση, καθώς και η προώθηση σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων στάθμευσης.

Ο Δήμος Λεμεσού ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Καταιγίδες στο «καιρικό μενού»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πιο στενή η σχέση Apple και Google: Με το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης Gemini θα λειτουργεί η Siri

 13.01.2026 - 12:38
Επόμενο άρθρο

Καταδικαστέα χαρακτηρίζει το Τμήμα Αλιείας τη μεταχείριση θαλάσσιας χελώνας στη Χλώρακα

 13.01.2026 - 12:51
Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Σε περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής εισέρχεται η Κύπρος, μετά τη δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στο ανώτατο επίπεδο της διακυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

  •  13.01.2026 - 06:30
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
ΑΦΚΣ: Κάλεσαν την Πρώτη Κυρία να αναθεωρήσει την παραίτησή της αλλά η απόφασή της ήταν αμετάκλητη – Εισηγήσεις στο Υπουργικό

ΑΦΚΣ: Κάλεσαν την Πρώτη Κυρία να αναθεωρήσει την παραίτησή της αλλά η απόφασή της ήταν αμετάκλητη – Εισηγήσεις στο Υπουργικό

  •  13.01.2026 - 10:55
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

  •  13.01.2026 - 12:10
Το βίντεο της οργής: Η στιγμή που υπάλληλοι κακοποιούν θαλάσσια χελώνα στη Χλώρακα

Το βίντεο της οργής: Η στιγμή που υπάλληλοι κακοποιούν θαλάσσια χελώνα στη Χλώρακα

  •  13.01.2026 - 10:58
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 32χρονου Στυλιανού – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 32χρονου Στυλιανού – Όσα κατέδειξε

  •  13.01.2026 - 10:27
Βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο - Το σκηνικό με Πετρίδη

Βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο - Το σκηνικό με Πετρίδη

  •  13.01.2026 - 11:40
Διαλύθηκαν οι Onirama: Γιατί ήρθε το τέλος για το αγαπημένο συγκρότημα;

Διαλύθηκαν οι Onirama: Γιατί ήρθε το τέλος για το αγαπημένο συγκρότημα;

  •  13.01.2026 - 11:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα