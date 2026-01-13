Καταδικαστέα χαρακτηρίζει το Τμήμα Αλιείας τη μεταχείριση θαλάσσιας χελώνας στη Χλώρακα

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κ. Αργυρού ανέφερε ότι πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό, όπως αυτό καταγράφηκε σε βίντεο που τράβηξε πολίτης και το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας. Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλιακή περιοχή της κοινότητας Χλώρακας, όπου εντοπίστηκε η θαλάσσια χελώνα.

Όπως εξήγησε, μετά το συμβάν στο σημείο μετέβη και συνεργάτης του Τμήματος Αλιείας στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας των θαλάσσιων χελωνών, διαπιστώνοντας ότι το ζώο ήταν νεκρό. Η κ. Αργυρού είπε επίσης ότι ο τρόπος χειρισμού της χελώνας από τους εμπλεκόμενους δεν δικαιολογείται, ανεξαρτήτως του εάν αυτή ήταν νεκρή ή ζωντανή κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Σύμφωνα με την ίδια, η Αστυνομία έχει παραλάβει το ζώο και αναμένεται να το αποστείλει για νεκροψία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.