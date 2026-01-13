Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταδικαστέα χαρακτηρίζει το Τμήμα Αλιείας τη μεταχείριση θαλάσσιας χελώνας στη Χλώρακα

 13.01.2026 - 12:51
Καταδικαστέα χαρακτηρίζει το Τμήμα Αλιείας τη μεταχείριση θαλάσσιας χελώνας στη Χλώρακα

Ως καταδικαστέες και αποτρόπαιες χαρακτήρισε τις πράξεις που φέρονται να διέπραξαν υπάλληλοι του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας εις βάρος θαλάσσιας χελώνας, η Διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, Μαρίνα Αργυρού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κακοποίηση χελώνας: «Ανεπίτρεπτη» η συμπεριφορά των υπαλλήλων του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας – Γίνονται εξετάσεις

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κ. Αργυρού ανέφερε ότι πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό, όπως αυτό καταγράφηκε σε βίντεο που τράβηξε πολίτης και το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας. Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλιακή περιοχή της κοινότητας Χλώρακας, όπου εντοπίστηκε η θαλάσσια χελώνα.

Όπως εξήγησε, μετά το συμβάν στο σημείο μετέβη και συνεργάτης του Τμήματος Αλιείας στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας των θαλάσσιων χελωνών, διαπιστώνοντας ότι το ζώο ήταν νεκρό. Η κ. Αργυρού είπε επίσης ότι ο τρόπος χειρισμού της χελώνας από τους εμπλεκόμενους δεν δικαιολογείται, ανεξαρτήτως του εάν αυτή ήταν νεκρή ή ζωντανή κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Σύμφωνα με την ίδια, η Αστυνομία έχει παραλάβει το ζώο και αναμένεται να το αποστείλει για νεκροψία, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σε περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής εισέρχεται η Κύπρος, μετά τη δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στο ανώτατο επίπεδο της διακυβέρνησης.

