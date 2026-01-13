Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟικουμενικό Πατριαρχείο σε Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια και κατασκευασμένες πληροφορίες
ΔΙΕΘΝΗ

Οικουμενικό Πατριαρχείο σε Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια και κατασκευασμένες πληροφορίες

 13.01.2026 - 12:57
Οικουμενικό Πατριαρχείο σε Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια και κατασκευασμένες πληροφορίες

Τη βαθύτατη λύπη του εξέφρασε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για την επίθεση της Ρωσίας στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Σε ανακοίνωση του υποστηρίζει ότι «τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

«Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

Ρωσία κατά Πατριάρχη Βαρθολομαίου: «Προσπαθεί να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο»
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, στόχος του -με τη στήριξη των βρετανικών υπηρεσιών- είναι ο «εκτοπισμός» της ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

 «Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η SVR σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις Αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο», όπως αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, μετατρέποντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε θρησκευτικές μαριονέτες της Κωνσταντινούπολης», αναφέρεται επίσης από την SVR.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επίμαχο βίντεο: Ρωτήσαμε την άποψή του ChatGPT για την «Emily», το μοντάζ και την προέλευση - «Δεν το πιστεύω»
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Καταιγίδες στο «καιρικό μενού»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Καταγγελία για κακοποίηση χελώνας: Την εντόπισαν νεκρή σε χώρο εργασίας – Χειροπέδες σε 4 πρόσωπα
Σεισμός ταρακούνησε την Κύπρο - Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο
Σαρωτικοί έλεγχοι Αστυνομίας: «Βροχή» οι συλλήψεις σε ένα βράδυ – Οι δύο επιτέθηκαν σε Αστυνομικούς

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταδικαστέα χαρακτηρίζει το Τμήμα Αλιείας τη μεταχείριση θαλάσσιας χελώνας στη Χλώρακα

 13.01.2026 - 12:51
Επόμενο άρθρο

Στέλιος Ρόκκος: «Το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας»

 13.01.2026 - 13:01
Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Σε περίοδο έντονης πολιτικής αναταραχής εισέρχεται η Κύπρος, μετά τη δημοσιοποίηση επίμαχου βίντεο που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στο ανώτατο επίπεδο της διακυβέρνησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

Καταιγιστικές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό: Το χρονικό του επίμαχου βίντεο, η παραίτηση Χαραλάμπους και η δοκιμασία της εμπιστοσύνης

  •  13.01.2026 - 06:30
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
ΑΦΚΣ: Κάλεσαν την Πρώτη Κυρία να αναθεωρήσει την παραίτησή της αλλά η απόφασή της ήταν αμετάκλητη – Εισηγήσεις στο Υπουργικό

ΑΦΚΣ: Κάλεσαν την Πρώτη Κυρία να αναθεωρήσει την παραίτησή της αλλά η απόφασή της ήταν αμετάκλητη – Εισηγήσεις στο Υπουργικό

  •  13.01.2026 - 10:55
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

  •  13.01.2026 - 12:10
Το βίντεο της οργής: Η στιγμή που υπάλληλοι κακοποιούν θαλάσσια χελώνα στη Χλώρακα

Το βίντεο της οργής: Η στιγμή που υπάλληλοι κακοποιούν θαλάσσια χελώνα στη Χλώρακα

  •  13.01.2026 - 10:58
Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 32χρονου Στυλιανού – Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στην Πάφο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 32χρονου Στυλιανού – Όσα κατέδειξε

  •  13.01.2026 - 10:27
Βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο - Το σκηνικό με Πετρίδη

Βίντεο με το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο - Το σκηνικό με Πετρίδη

  •  13.01.2026 - 11:40
Διαλύθηκαν οι Onirama: Γιατί ήρθε το τέλος για το αγαπημένο συγκρότημα;

Διαλύθηκαν οι Onirama: Γιατί ήρθε το τέλος για το αγαπημένο συγκρότημα;

  •  13.01.2026 - 11:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα