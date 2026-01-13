Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσήχθη από το ξενοδοχείο της Κύπρια αεροσυνοδός στο πλαίσιο ερευνών στην Τουρκία για συντριβή λιβυκού αεροσκάφους

 13.01.2026 - 13:41
Προσήχθη από το ξενοδοχείο της Κύπρια αεροσυνοδός στο πλαίσιο ερευνών στην Τουρκία για συντριβή λιβυκού αεροσκάφους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε λιβυκή αντιπροσωπεία και κατέπεσε κοντά στη Χαγιάμανα στην Άγκυρα, με τις τουρκικές Αρχές να προχωρούν στην προσαγωγή και ανάκριση αεροσυνοδού, η οποία είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η τουρκική ιστοσελίδα Τ24, η αεροσυνοδός –μέλος του πληρώματος που είχε μεταφέρει το αεροσκάφος στην Τουρκία– προσήχθη από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, κατόπιν πρωτοβουλιών της ΜΙΤ και εντολής της Εισαγγελίας Άγκυρας. Οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Ασφάλειας Άγκυρας, όπου ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης δεν προέκυψαν «απτά» στοιχεία, ωστόσο συνεχίζεται η διερεύνηση των επαφών και των διασυνδέσεών της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με αυξημένη διακριτικότητα, λόγω της ιδιότητάς της ως πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, προστίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους ο αρχηγός του λιβυκού στρατού Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ και μέλη της συνοδείας του. Το αεροσκάφος έχασε την επικοινωνία λίγο μετά την απογείωση, ενώ βρισκόταν ακόμη στον εναέριο χώρο της Άγκυρας.

Η έρευνα διεξάγεται από κοινού από τη Δικαιοσύνη, την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το «μαύρο κουτί» θα εξεταστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους από τη λιβυκή αντιπροσωπεία και τις αλλαγές στο πλήρωμα της πτήσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί σχετικές διευκρινίσεις στη δημοσιότητα.

Υπό έρευνα βρίσκεται καταγγελία μητέρας για τραυματισμό του 14μηνου παιδιού της σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο.

