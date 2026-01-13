Υπόθεση Αββακούμ: Η Ιερά Σύνοδος παρεμβαίνει για τα Μυστήρια των καθαιρεμένων -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί

Όπως ανέφερε, τα Μυστήρια που τελούνται από τους τέως κληρικούς θεωρούνται άκυρα και δεν είναι αποδεκτά από την Εκκλησία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ιερά Σύνοδος αναμένεται να προχωρήσει αύριο σε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία θα καλεί τους πιστούς να αποφεύγουν τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Μυστήρια τελούνται από τους καθαιρεμένους.

