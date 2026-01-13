Ecommbx
Υπόθεση Αββακούμ: Η Ιερά Σύνοδος παρεμβαίνει για τα Μυστήρια των καθαιρεμένων -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση Αββακούμ: Η Ιερά Σύνοδος παρεμβαίνει για τα Μυστήρια των καθαιρεμένων -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί

 13.01.2026 - 15:27
Υπόθεση Αββακούμ: Η Ιερά Σύνοδος παρεμβαίνει για τα Μυστήρια των καθαιρεμένων -Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί

Στο θέμα των καθαιρεμένων του Οσίου Αββακούμ, που φέρονται να συνεχίζουν την τέλεση Μυστηρίων, αναφέρθηκε στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα ο θεολόγος και συνεργάτης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Γιάννης Αντωνιάδης.

Όπως ανέφερε, τα Μυστήρια που τελούνται από τους τέως κληρικούς θεωρούνται άκυρα και δεν είναι αποδεκτά από την Εκκλησία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ιερά Σύνοδος αναμένεται να προχωρήσει αύριο σε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία θα καλεί τους πιστούς να αποφεύγουν τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε Μυστήρια τελούνται από τους καθαιρεμένους.

Δείτε το βίντεο:

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Υπό έρευνα βρίσκεται καταγγελία μητέρας για τραυματισμό του 14μηνου παιδιού της σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο.

