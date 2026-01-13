Το χιόνι «έκλεισε» 15 μονοπάτια της φύσης - Πυροσβεστικά οχήματα ανέλαβαν ρόλο εκχιονιστικών - Δείτε απίστευτες φωτογραφίες και βίντεο

1. Μονοπάτι Λιβάδι (κυκλικό) κατάλληλο για τροχοκάθισμα

2. Μονοπάτι Άρτεμις (κυκλικό)

3. Μονοπάτι Αταλάντη (κυκλικό)

4. Μονοπάτι Περσεφόνη (γραμμικό)

5. Μονοπάτι Καληδόνια (γραμμικό)

6. Μονοπάτι Ψηλό Δέντρο – Πουζιάρης (κυκλικό)

7. Μονοπάτι Κάτω Αμίαντος – Λούματα των Αετών (γραμμικό)

8. Μονοπάτι Κάμπος του Λιβαδιού (κυκλικό)

9. Μονοπάτι Μνήματα Πισκόπων (γραμμικό)

10. Μονοπάτι Καννούρες – Άγιος Νικόλαος Στέγης (Κακοπετριά) (γραμμικό)

11. Μονοπάτι Φράγμα Προδρόμου – Σταυρούλια (γραμμικό)

12. Μονοπάτι Πρόδρομος- Ζουμί (γραμμικό)

13. Μονοπάτι Ε4 (Περιοχή Τροόδους)

14. Μαδαρή – Δόξα σοι ο Θεός (γραμμικό) και

15. Τεισιά της Μαδαρής (κυκλικό)

Το Τμήμα Δασών απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του κοινού και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση όταν και εφόσον τα μονοπάτια καταστούν προσβάσιμα για χρήση.

Πυροσβεστικά οχήματα και γεωργικοί ελκυστήρες σε ρόλο εκχιονιστικών οχημάτων Tο Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμετέχει ενεργά στον εκχιονισμό δρόμων με πυροσβεστικά οχήματα και γεωργικούς ελκυστήρες, τα οποία μετατρέπει τη χειμερινή περίοδο σε εκχιονιστικά διευκολύνοντας τους πολίτες κατά την διακίνησή τους σε ορεινές περιοχές.

Δείγμα του κοινωνικού έργου και της προσφοράς του Τμήματος Δασών είναι και η διάνοιξη των δρόμων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους από τα χιόνια, με πυροσβεστικά οχήματα τα οποία μετατρέπονται σε εκχιονιστικά και στις περιοχές γύρω από την Ιερά Μονή Κύκκου και του Σταυρού της Ψώκας σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιων Έργων, για να μπορέσουν οι συμπολίτες μας να απολαύσουν το όμορφο χιονισμένο τοπίο και τα αγαπημένα τους αθλήματα, όπως το σκι, κάνοντας πράξη το σύνθημα μας ότι προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε τα δάση για να τα χαιρόμαστε και να τα απολαμβάνουμε.

Γεωργικοί ελκυστήρες οι οποίοι αποκτήθηκαν από το Τμήμα Δασών, αξιοποιώντας πόρους από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν εφοδιαστεί επίσης με τον κατάλληλο εξοπλισμό έτσι που να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εκχιονιστικά.

Οι γεωργικοί ελκυστήρες χρησιμοποιούνται ως εκχιονιστικά όποτε χρειαστεί για εκχιονισμό δασικών δρόμων και δημόσιων δρόμων σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων στις περιοχές του Εθνικού Δασικού Πάρκου Μαχαιρά και γύρω από την Ιερά Μονή Κύκκου, του Σταυρού της Ψώκας και της περιοχής Παναγιάς.

Το Τμήμα Δασών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση της διακίνησης του κοινού στις ορεινές μας περιοχές. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να διατηρούν τις περιοχές αυτές καθαρές και να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον, στη χλωρίδα και στην πανίδα.

Με την ευκαιρία αυτή και με αφορμή τις εξορμήσεις του κοινού στις ορεινές χιονισμένες περιοχές θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εναπόθεση ή συσσώρευση σκυβάλων σε κρατικό δάσος συνιστά αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο του 2012 τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή με πρόστιμο μέχρι € 5.000,00 ή και τις (2) δύο ποινές μαζί. Επίσης, οποιοσδήποτε οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιουδήποτε τύπου εκτός δασικού δρόμου προκαλώντας ζημιά στη δασική βλάστηση και/ή το έδαφος, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ίδιες ποινές.

Τέλος, προτρέπεται το κοινό που διακινείται στις περιοχές αυτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να χρησιμοποιεί κατάλληλα οχήματα και να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της Αστυνομίας.