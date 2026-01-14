Κολλημένοι στην κίνηση; Δείτε σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στους δρόμους και αποφύγετε την ταλαιπωρία

Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος καταγράφουν αυξημένη κυκλοφορία, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή, τη χρονική ζώνη και τον όγκο των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Για όσους θέλουν να αποφύγουν καθυστερήσεις, εκνευρισμό και άσκοπη απώλεια χρόνου, συγκεντρώσαμε διαδραστικούς χάρτες που αποτυπώνουν την κατάσταση του οδικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Οι οδηγοί μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για την κίνηση, επιλέγοντας την πόλη που τους ενδιαφέρει ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Waze μέσα από τους διαδραστικούς χάρτες, προγραμματίζοντας έτσι πιο έξυπνα και γρήγορα τις μετακινήσεις τους.