Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚολλημένοι στην κίνηση; Δείτε σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στους δρόμους και αποφύγετε την ταλαιπωρία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κολλημένοι στην κίνηση; Δείτε σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στους δρόμους και αποφύγετε την ταλαιπωρία

 14.01.2026 - 07:00
Κολλημένοι στην κίνηση; Δείτε σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στους δρόμους και αποφύγετε την ταλαιπωρία

Όλο και πιο απρόβλεπτη γίνεται η εικόνα στους δρόμους της Κύπρου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος καταγράφουν αυξημένη κυκλοφορία, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή, τη χρονική ζώνη και τον όγκο των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Για όσους θέλουν να αποφύγουν καθυστερήσεις, εκνευρισμό και άσκοπη απώλεια χρόνου, συγκεντρώσαμε διαδραστικούς χάρτες που αποτυπώνουν την κατάσταση του οδικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Οι οδηγοί μπορούν να ενημερωθούν άμεσα για την κίνηση, επιλέγοντας την πόλη που τους ενδιαφέρει ή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Waze μέσα από τους διαδραστικούς χάρτες, προγραμματίζοντας έτσι πιο έξυπνα και γρήγορα τις μετακινήσεις τους.

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Πάφος

Αμμόχωστος

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιανουαρίου
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Ριζικές αλλαγές στα φωτοβολταϊκά: Τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι περικοπές ήρθαν για να μείνουν
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου
Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιανουαρίου

 14.01.2026 - 06:57
Επόμενο άρθρο

BINTEO: Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ταϊλάνδη – Γερανός κατέρρευσε και έπεσε σε τρένο, τουλάχιστον 22 νεκροί

 14.01.2026 - 07:14
Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου

Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου

Έφυγε το βράδυ της Τρίτης από τη ζωή, σε ηλικία 94 ετών, ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος διετέλεσε τρίτος Πρόεδρος της χώρας την περίοδο 1988-1993.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου

Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου

  •  14.01.2026 - 06:17
Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

  •  14.01.2026 - 06:26
Ριζικές αλλαγές στα φωτοβολταϊκά: Τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι περικοπές ήρθαν για να μείνουν

Ριζικές αλλαγές στα φωτοβολταϊκά: Τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι περικοπές ήρθαν για να μείνουν

  •  14.01.2026 - 06:30
Έστησαν ενέδρα σε διανομέα φαγητού στην Λεμεσό: Χειροπέδες σε 25χρονη

Έστησαν ενέδρα σε διανομέα φαγητού στην Λεμεσό: Χειροπέδες σε 25χρονη

  •  14.01.2026 - 06:36
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία

Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία

  •  14.01.2026 - 06:53
Τελευταία ευκαιρία για εγγραφές σε Δημόσια Δημοτικά και Νηπιαγωγεία - Πότε λήγει η προθεσμία - Δεν θα έχει παράταση

Τελευταία ευκαιρία για εγγραφές σε Δημόσια Δημοτικά και Νηπιαγωγεία - Πότε λήγει η προθεσμία - Δεν θα έχει παράταση

  •  14.01.2026 - 06:44
Κολλημένοι στην κίνηση; Δείτε σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στους δρόμους και αποφύγετε την ταλαιπωρία

Κολλημένοι στην κίνηση; Δείτε σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στους δρόμους και αποφύγετε την ταλαιπωρία

  •  14.01.2026 - 07:00
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιανουαρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιανουαρίου

  •  14.01.2026 - 06:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα