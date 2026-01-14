Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineVideo: Οδηγός έκλεισε τον δρόμο για να πάρει σουβλάκια: Τελικά χόρτασε... βρισιές
LIKE ONLINE

Video: Οδηγός έκλεισε τον δρόμο για να πάρει σουβλάκια: Τελικά χόρτασε... βρισιές

 14.01.2026 - 11:24
Video: Οδηγός έκλεισε τον δρόμο για να πάρει σουβλάκια: Τελικά χόρτασε... βρισιές

Ένας οδηγός έκλεισε με το φορτηγό του τον δρόμο για να πάει να παραγγείλει σουβλάκια και οι μπλοκαρισμένοι οδηγοί του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή.

Οδηγούσε. Πεινούσε. Βρήκε σουβλατζίδικο. Δεν έβρισκε, όμως, πάρκινγκ. Η πείνα είχε κυριεύσει την ψυχούλα του. Σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα να παρατήσει το φορτηγό του όπως να ’ναι, όπου να ’ναι, για να πάει να παραγγείλει μερικά απ' όλα. Την ίδια στιγμή, στο στενό είχε δημιουργηθεί ουρά από ακινητοποιημένα ΙΧ. Και κάπου εκεί, ξεκίνησε το σόου.

Ο πεινασμένος κυριούλης εμφανίζεται στο κάδρο με τα δίπιτα (ναι, ποντάρουμε πως πήρε δίπιτα) καλά κλεισμένα στη νάιλον τσάντα, αλλά την ίδια στιγμή εμφανίζονται και δύο εξίσου πεινασμένοι –για μανούρα και όχι για σουβλάκι– οδηγοί που είχαν μπλοκαριστεί από τον ίδιο.

Ένα στενό, πολλά νεύρα

Το κακό της υπόθεσης, είναι πως ο πρωταγωνιστής θεώρησε ότι είναι καλή ιδέα -αντί να βάλει τα πόδια στο κεφάλι και να φύγει- να σταθεί στο σημείο και να εξηγήσει σε δύο τύπους με πενταψήφιο, αθροιστικά, αριθμό παλμών ότι δεν έγινε δα και κάτι τόσο φοβερό.

Τα επιχειρήματά του δεν έπεισαν. Αντ΄αυτού, έριξαν λάδι στη φωτιά μεγαλύτερης ποσότητας και από το αντίστοιχο που είχε πασαληφθεί προηγουμένως στα λαδωμένα του σουβλάκια.

Ευτυχώς, δεν πιάστηκαν στα χέρια και δεν είχαμε χειρότερα. Κατά τα λοιπά, θλίψη για τον ωχαδελφισμό. Τη διαχρονικά κυρίαρχη και ενεστωτικά επικρατούσα, δηλαδή, θρησκεία της χώρας.

Δείτε το βίντεο:

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 14 Ιανουαρίου
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Ριζικές αλλαγές στα φωτοβολταϊκά: Τι σημαίνουν οι νέες ρυθμίσεις για τα κυπριακά νοικοκυριά - Οι περικοπές ήρθαν για να μείνουν
Τσουχτερό κρύο και παγετός – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία
Θλίψη στο Παγκύπριο: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου
Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στέλιος Ρόκκος: Θα ήμουν ο χειρότερος πατέρας, αν ήμουν πιο κοντά στα παιδιά μου

 14.01.2026 - 11:04
Επόμενο άρθρο

Αυτό είναι το νέο επαγγελματικό βήμα της Κάτιας Ταραμπάνκο

 14.01.2026 - 11:45
Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Θλίψη σκόρπισε σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία, η είδηση θανάτου του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

Ο Πρόεδρος που άλλαξε την πορεία της Κύπρου: Το έργο του Γιώργου Βασιλείου που άφησε εποχή - VIDEO

  •  14.01.2026 - 07:35
Θλίψη ΠτΔ για τον θάνατο του Γιώργου Βασιλείου - «Καθοριστική η συμβολή του στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου της Κύπρου»

Θλίψη ΠτΔ για τον θάνατο του Γιώργου Βασιλείου - «Καθοριστική η συμβολή του στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου της Κύπρου»

  •  14.01.2026 - 09:08
Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

Το βίντεο άνοιξε τον ασκό του Αιόλου – Άνω κάτω το πολιτικό σκηνικό

  •  14.01.2026 - 06:26
Γιώργος Βασιλείου: Τα πολιτικά κόμματα τιμούν τον ηγέτη που σημάδεψε την Κύπρο

Γιώργος Βασιλείου: Τα πολιτικά κόμματα τιμούν τον ηγέτη που σημάδεψε την Κύπρο

  •  14.01.2026 - 10:33
Politico: Η Ευρώπη θέλει deal με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία για να αποφύγει την εισβολή και τη διάλυση του ΝΑΤΟ

Politico: Η Ευρώπη θέλει deal με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία για να αποφύγει την εισβολή και τη διάλυση του ΝΑΤΟ

  •  14.01.2026 - 12:23
ΒΙΝΤΕΟ: Ζημιές και βανδαλισμοί στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό – «Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται»

ΒΙΝΤΕΟ: Ζημιές και βανδαλισμοί στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό – «Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται»

  •  14.01.2026 - 10:05
Τροχαίο στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν δύο οχήματα – Δείτε σε ποια περιοχή – Φωτογραφία

Τροχαίο στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν δύο οχήματα – Δείτε σε ποια περιοχή – Φωτογραφία

  •  14.01.2026 - 12:07
Σοκ στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης – Η στιγμή που η παρουσιάστρια ανακοινώνει την είδηση με λυγμούς

Σοκ στην ΕΡΤ: Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης – Η στιγμή που η παρουσιάστρια ανακοινώνει την είδηση με λυγμούς

  •  14.01.2026 - 11:47

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα