ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζChannel 4: Διατάχθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα με τα όσα αποκαλύπτονται σε βρετανικό ντοκιμαντέρ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Channel 4: Διατάχθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα με τα όσα αποκαλύπτονται σε βρετανικό ντοκιμαντέρ

 15.01.2026 - 11:51
Channel 4: Διατάχθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα με τα όσα αποκαλύπτονται σε βρετανικό ντοκιμαντέρ

Αναφορές για άθλιες συνθήκες εργοδότησης και στέγασης, ως επίσης και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος νεαρών Βρετανίδων, οι οποίες - μέσω συγκεκριμένου γραφείου - έρχονται για να εργαστούν στην Αγία Νάπα, περιλαμβάνονται σε ντοκιμαντέρ του Channel 4.

Μάλιστα, μετά την προβολή του εν λόγω ντοκιμαντέρ διατάχθηκε από τις κυπριακές Αρχές αυτεπάγγελτη έρευνα που αφορά ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αγία Νάπα: Συγκλονίζουν καταγγελίες για εκμετάλλευση και σεξουαλική παρενόχληση Βρετανίδων σε ντοκιμαντέρ του Channel 4

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, οι γυναίκες φέρονται να έρχονται στην Κύπρο μέσω συγκεκριμένου γραφείου, με σκοπό να εργαστούν σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Αγία Νάπα. Όπως καταγγέλλεται, οι συνθήκες που αντιμετώπισαν δεν είχαν καμία σχέση με όσα τους είχαν παρουσιαστεί αρχικά, ενώ γίνεται λόγος για εκμετάλλευση, ακατάλληλη διαμονή και ανεπίτρεπτες συμπεριφορές σε βάρος τους.

Υπόθεση απόπειρας φόνου και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης διερευνά η Αστυνομία σε βάρος 35χρονου, από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι 38χρονο ομοεθνή του.

