Channel 4: Διατάχθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα με τα όσα αποκαλύπτονται σε βρετανικό ντοκιμαντέρ

Μάλιστα, μετά την προβολή του εν λόγω ντοκιμαντέρ διατάχθηκε από τις κυπριακές Αρχές αυτεπάγγελτη έρευνα που αφορά ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, οι γυναίκες φέρονται να έρχονται στην Κύπρο μέσω συγκεκριμένου γραφείου, με σκοπό να εργαστούν σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Αγία Νάπα. Όπως καταγγέλλεται, οι συνθήκες που αντιμετώπισαν δεν είχαν καμία σχέση με όσα τους είχαν παρουσιαστεί αρχικά, ενώ γίνεται λόγος για εκμετάλλευση, ακατάλληλη διαμονή και ανεπίτρεπτες συμπεριφορές σε βάρος τους.