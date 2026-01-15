Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχή κατά της διαφθοράς: Απαντά στην δικηγόρο του πρώην Διευθυντή του Τμ. Αλείας - «Τα τρία πρόσωπα κατονομάστηκαν με τον ίδιο τρόπο»

 15.01.2026 - 11:27
Αρχή κατά της διαφθοράς: Απαντά στην δικηγόρο του πρώην Διευθυντή του Τμ. Αλείας - «Τα τρία πρόσωπα κατονομάστηκαν με τον ίδιο τρόπο»

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέδωσε απάντηση στην επιστολή της κας Αλεξάνδρας Κ. Λυκούργου, απορρίπτοντας το αίτημά της για άμεση επανεξέταση της ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε στις 19/12/2025.

Όπως αναφέρεται στην τοποθέτηση της Αρχής, η απόφαση για δημοσιοποίηση της απαντητικής επιστολής ελήφθη λόγω του γεγονότος ότι η ίδια η κα Λυκούργου προχώρησε στη δημοσιοποίηση της επιστολής που είχε αποστείλει στην Αρχή στις 04/01/2026. Η αρχική ανακοίνωση της Αρχής παρουσίαζε συνοπτικά τα βασικά συμπεράσματα εκτενούς Έκθεσης του Λειτουργού Επιθεώρησης, συνολικής έκτασης 275 σελίδων. Η Έκθεση αφορά διερεύνηση υποθέσεων με ποινικές προεκτάσεις, στις οποίες το όνομα του πελάτη της κας Λυκούργου συνδέθηκε λόγω της θέσης του ως Διευθυντή του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, ιδιότητα που τον κατατάσσει στα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα.

Στη νεότερη ανακοίνωση, την οποία υπογράφει ο Επίτροπος Διαφάνειας κ. Χάρης Πογιατζής, αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους η Αρχή δεν δύναται να προχωρήσει σε αναθεώρηση των πορισμάτων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν πλήρως εναρμονισμένη με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ απορρίπτονται οι αιτιάσεις περί παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας και ανεπαρκούς διασφάλισης προσωπικών δεδομένων. Η Αρχή διευκρινίζει ότι ουδέποτε αποδόθηκε ενοχή ή τέλεση ποινικών αδικημάτων στον εν λόγω δημόσιο λειτουργό. Υπενθυμίζεται, μάλιστα, ότι τόσο ο Επίτροπος Διαφάνειας όσο και ο Λειτουργός Επιθεώρησης διαθέτουν πολυετή εμπειρία ως πρώην Δικαστές σε ποινικές υποθέσεις και είναι πλήρως ενήμεροι για τη σημασία του σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας, το οποίο αίρεται μόνο με δικαστική απόφαση.

Όπως επισημαίνεται, η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε τόσο στην Έκθεση όσο και στη δημόσια ανακοίνωση της Αρχής αφορά αποκλειστικά «ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες», όρος που προβλέπεται ρητά από τη σχετική νομοθεσία και συγκεκριμένα από το Άρθρο 14(α) του Νόμου 19(Ι)/2022, καθώς και από τον Κανονισμό 15 των Κανονισμών Κ.Δ.Π. 483/2022.

Η Αρχή ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση στοχοποίησης ούτε άνιση μεταχείριση του συγκεκριμένου προσώπου σε σχέση με άλλους δημόσιους λειτουργούς, υπογραμμίζοντας ότι και τα τρία πρόσωπα που κρίθηκαν ως Πολιτικώς Εκτεθειμένα κατονομάστηκαν με τον ίδιο τρόπο στην ανακοίνωση.

Καταληκτικά, τονίζεται ότι η ενημέρωση της κοινής γνώμης για ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος αποτελεί θεσμική υποχρέωση της Αρχής, ιδίως όταν εμπλέκονται Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα. Υπό το φως της ισχύουσας νομοθεσίας και της σχετικής νομολογίας, το αίτημα για αναθεώρηση της ανακοίνωσης δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.

