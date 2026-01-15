Έρχιουρμαν: «Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να μείνουμε εκτός της υποθαλάσσιας ηλεκτροδότησης και των υδρογονανθράκων»

Έκανε αυτές τις δηλώσεις, μιλώντας σε ομάδα Τούρκων δημοσιογράφων στην κατεχόμενη Κύπρο. Αναφερόμενος στη δημιουργία ενός «τραπεζιού διαπραγματεύσεων» για μια συνολική λύση στο Κυπριακό και ενός «τραπεζιού συνομιλιών» για τον καθορισμό της μεθοδολογίας, δήλωσε τα εξής:

«Το τραπέζι στο οποίο καθόμαστε αυτή τη στιγμή είναι το τραπέζι των συνομιλιών. Στο πλαίσιο αυτού του τραπεζιού, ήρθε προηγουμένως η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το θέμα της Κύπρου, Μαρία Ολγκίν. Συναντηθήκαμε δύο φορές. Συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της νότιας Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Οι εκπρόσωποί μας συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις σε χαμηλότερο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, καταρτίσαμε ένα πακέτο προτάσεων 10 σημείων. Οι εργασίες πάνω σε αυτό συνεχίζονται. Υποβάλαμε τις προτάσεις μας για διευκόλυνση του εμπορίου μέσω του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, την ανακούφιση των σημείων διέλευσης, το δικαίωμα ιθαγένειας της ΕΕ για τα παιδιά που γεννιούνται από μικτούς γάμους και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα κατά τη διέλευσή τους στο νότο. Για να μπορέσουμε να πουλήσουμε το χαλούμι στην ΕΕ, υπάρχει μια σύμβαση που πρέπει να υπογράψει η νότια πλευρά. Περιμένουμε την υπογραφή της εδώ και 3 χρόνια».

Ο Έρχουρμαν είπε ότι θα πρέπει πρώτα να επιλυθεί το πρόβλημα στη Λευκωσία, πριν από τη συμμετοχή σε συναντήσεις με τη μορφή 5+1, όπως εκείνες που έγιναν στη Γενεύη και έχουν αποβεί άκαρπες. Όπως ανέφερε, δεν θα έπρεπε να απαιτείται σύγκληση συνάντησης με τη συμμετοχή των εγγυητριών δυνάμεων για ζητήματα όπως το άνοιγμα σημείων διέλευσης. «Δύο ηγέτες που δεν μπορούν να βρουν λύση ούτε για ένα οδόφραγμα, δεν μπορούν να πηγαίνουν και να ισχυρίζονται ότι επιδιώκουν λύση του Κυπριακού», είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι πλέον και η οπτική με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα στον ΟΗΕ. Υποστήριξε επίσης ότι οι βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο στην Κυπριακή Δημοκρατία ενδέχεται να επιβραδύνουν τις διαδικασίες για την επίλυση των ζητημάτων που βρίσκονται στο τραπέζι.

Ο Έρχουρμαν ισχυρίστηκε ότι, παρά την πρόταση της Τουρκίας για την επίλυση του προβλήματος ηλεκτροδότησης του νησιού, η ελληνοκυπριακή πλευρά προώθησε το έργο Great Sea Interconnector (GSI) με στόχο να παρακάμψει την «ΤΔΒΚ», κατά την έκφρασή του. Όπως ανέφερε, η υλοποίηση του έργου δεν κατέστη δυνατή, καθώς η διαδρομή που προβλεπόταν μέσω Ελλάδας κρίθηκε μη αποδοτική. Ο Έρχουρμαν πρόσθεσε ότι, αν η Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ και η Ελλάδα επιχειρήσουν να συνδεθούν μεταξύ τους με υποθαλάσσιο αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας και να αποκλείσουν τη «βόρεια Κύπρο» και την Τουρκία, «τότε η Τουρκία θα αξιοποιήσει τα μέσα που διαθέτει και δεν θα το επιτρέψει».

Υποστήριξε ακόμη ότι το ίδιο ισχύει και στο ζήτημα των υδρογονανθράκων, ισχυριζόμενος πως «σε περιοχές όπου η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι διεκδικούν δικαιώματα, δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής διαδικασία». «Αυτό που προσπαθούμε να εξηγήσουμε τόσο στους Ευρωπαίους όσο και στους Ελληνοκύπριους είναι ότι, όταν δεν προσεγγίζετε αυτά τα ζητήματα με ορθολογισμό, στην πραγματικότητα ζημιώνεστε και οι ίδιοι», είπε.

Αναφερόμενος στον τουρισμό, ο Έρχουρμαν είπε ότι αυτός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την κατεχόμενη Κύπρο αλλά ότι δεν έχουν καταφέρει να αναδείξουν επαρκώς την ελκυστικότητα της «χώρας» και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε επαρκώς τα κάστρα του Οθέλλου και της Κερύνειας, καθώς και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής της Λεύκας και της Καρπασίας, ούτε στους Τούρκους ούτε στους Ευρωπαίους τουρίστες. Μερικές φορές υπερβάλλουμε όσον αφορά την έλλειψη απευθείας πτήσεων. Δεν μπορείτε να πάτε με απευθείας πτήσεις σε πολλά νησιωτικά κράτη του κόσμου. Αλλά εκεί υπάρχει μια γοητεία. Μπορείτε να προβάλετε την υπάρχουσα γοητεία;

Έχουμε ακόμα ένα ανεξερεύνητο πεδίο στον τουρισμό». Πρωτοβουλία του Έρχουρμαν για τηλεοπτική σειρά Ο Τούφαν Έρχουρμαν ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες για την υλοποίηση διαφόρων έργων «με στόχο την προβολή των πολιτιστικών χώρων της χώρας, των οθωμανικών μνημείων, των φυσικών τοπίων και της γαστρονομίας».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως δήλωσε, οι Τουρκοκύπριοι σκηνοθέτες Ντερβίς Ζαΐμ και ο Χουσεΐν Κιόρογλου είχαν συνάντηση για μια τηλεοπτική σειρά που θα διαδραματίζεται στην Κύπρο. Ο Έρχουρμαν πρόσθεσε επίσης ότι μπορούν να διοργανωθούν ειδικές ημέρες και εκδηλώσεις προβολής της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η Σμύρνη, καθώς και σε προορισμούς όπως οι Βρυξέλλες και το Ηνωμένο Βασίλειο. «Πρέπει να αφηγηθούμε εμείς οι ίδιοι την ιστορία μας και να επαναδομήσουμε τη διεθνή μας αναγνωρισιμότητα από τη σωστή αφετηρία», υποστήριξε.

Ο Έρχουρμαν ανέφερε επίσης ότι ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ θα πραγματοποιήσει αυτή την εβδομάδα επίσκεψη στα κατεχόμενα και θα συζητήσει με την λεγόμενη κυβέρνηση το «πρωτόκολλο οικονομικής και δημοσιονομικής συνεργασίας» και πρόσθεσε ότι «θα τεθούν επί τάπητος και τα θέματα ασφάλειας στην ΤΔΒΚ σε στενή συνεργασία με την Τουρκία».