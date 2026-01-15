Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ερωτικές αντιζηλίες πίσω από την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Τον μαχαίρωσε πέντε φορές

 15.01.2026 - 11:55
Ερωτικές αντιζηλίες πίσω από την απόπειρα φόνου στη Λάρνακα - Τον μαχαίρωσε πέντε φορές

Υπόθεση απόπειρας φόνου και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης διερευνά η Αστυνομία σε βάρος 35χρονου, από τη Σρι Λάνκα, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι 38χρονο ομοεθνή του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (14/1) στο Κίτι, της επαρχίας Λάρνακας. Η αρχική πληροφορία που έλαβε η Αστυνομία γύρω στις 8μ.μ. ανέφερε ότι σε χώρο στάθμευσης της κοινότητας υπήρχαν αίματα και πως σ’ ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες και μία γυναίκα υπήρχε ένας τραυματίας. Αργότερα, η Αστυνομία εξασφάλισε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ότι μεταφέρθηκε σοβαρά πληγωμένος ένας άνδρας φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου: Εικόνες από το σημείο όπου έγιναν τα μαχαιρώματα - Πού εντοπίστηκε το μαχαίρι

Όπως διαπιστώθηκε, ο 35χρονος έφερε τραύμα στην αριστερή κνήμη, βαθύ τραύμα στη δεξιά ωμοπλάτη και τραύματα στο δεξί χέρι. Λίγη ώρα αργότερα τα μέλη της Αστυνομίας που διενεργούσαν εξετάσεις στην σκηνή ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που κινείτο ύποπτα στην περιοχή. Σ’ αυτό επέβαινε ένας άντρας, ηλικίας 38 χρόνων, και μία γυναίκα, ηλικίας 41 χρόνων.

Ο 38χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι αυτός τραυμάτισε με μαχαίρι τον 35χρονο συμπατριώτη του και με το αυτοκίνητο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Στο χώρο στάθμευσης, όπου εκτυλίχθηκε το συμβάν, βρέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Ο 38χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος διέμενε παράνομα στην Κύπρο.

Η κατάσταση της υγείας του 35χρονου χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου. Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προκύπτει ότι τα κίνητρα αφορούν προσωπικές αντιζηλίες για μία γυναίκα, την 41χρονη που επέβαινε του αυτοκινήτου, την οποία διεκδικούσαν οι δύο εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο μαχαιρώματος. Ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης, ο οποίος διαμένει στη Λεμεσό, παρακολουθούσε τις κινήσεις της 41χρονης πρώην συμβίας του και όταν την είδε μαζί με τον 35χρονο, «θόλωσε» από τη ζήλια, γι’ αυτό τον μαχαίρωσε πέντε φορές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Channel 4: Διατάχθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα με τα όσα αποκαλύπτονται σε βρετανικό ντοκιμαντέρ

 15.01.2026 - 11:51
Δικηγόροι Πρώτης Κυρίας: Ζητούν διαγραφή και τερματισμό αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την Νικολέττα Τσικκίνη

 15.01.2026 - 12:06

