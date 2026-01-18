Ecommbx
LIKE ONLINE

Τον αγαπήσαμε: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του

 18.01.2026 - 08:23
Τον αγαπήσαμε: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του

Αν κάποιος έβλεπε το πρόσωπό του σε καταζητούμενο post στα social media, θα είχε δύο επιλογές. Να παραδοθεί ή να εξαφανιστεί. Ο Anthony Akers διάλεξε κάτι εντελώς διαφορετικό: Να μπει στα σχόλια και να αρχίσει το τρολάρισμα.

Το 2018, το Αστυνομικό Τμήμα του Ρίτσλαντ δημοσίευσε στο Facebook μια αγγελία αναζήτησης για τον Akers, ο οποίος καταζητούνταν για μη συμμόρφωση με όρους αποφυλάκισης. Και κάπου εκεί ξεκίνησε μια από τις πιο επικές διαδικτυακές ιστορίες στην ιστορία των διαδικτυακών ιστοριών!

Όταν ο καταζητούμενος απαντά μόνος του

Ο Akers όχι μόνο είδε την ανάρτηση, αλλά αποφάσισε να απαντήσει δημόσια, ζητώντας από την αστυνομία να ηρεμήσει και διαβεβαιώνοντάς τη πως θα παραδοθεί σύντομα. Η αστυνομία, μπαίνοντας αμέσως στο κλίμα τρολαρίσματος, του απάντησε ευγενικά υπενθυμίζοντάς του το ωράριο λειτουργίας του τμήματος και τον ρώτησε αν χρειάζεται βοήθεια.

It was a love story none of us ever expected (Richland Police Department)

Οι ώρες περνούσαν, ο Akers δεν εμφανιζόταν και οι απαντήσεις του γίνονταν όλο και πιο χαλαρές. Υποσχέθηκε ότι θα πάει εντός 48 ωρών, μετά ζήτησε συγγνώμη για το στήσιμο, επικαλούμενος προβλήματα δέσμευσης, και ευχαρίστησε την αστυνομία για την κατανόηση.

Το κοινό που παρακολουθούσε την ανάρτηση άρχισε να ρωτά αν τελικά συνελήφθη. Η απάντηση της αστυνομίας ήταν πάντα η ίδια. Όχι ακόμη.

 

Ackers promised to turn himself in, but failed to arrive for several days (Richland Police Department)

 

 

 

 

Ένα διαδικτυακό φλερτ που κράτησε μέρες

Όταν πέρασε σχεδόν μια εβδομάδα χωρίς αποτέλεσμα, η αστυνομία επανήλθε με νέα ανάρτηση, σε τόνο σχεδόν απογοητευμένο. Του θύμισαν ότι είχαν επικοινωνήσει, ότι του πρόσφεραν ακόμη και μεταφορά, αλλά εκείνος συνέχιζε να μην εμφανίζεται.

Λίγο αργότερα, ο Akers έκανε τελικά την εμφάνισή του. Όχι όμως αθόρυβα. Ανέβασε selfie έξω από το αστυνομικό τμήμα, γράφοντας στη λεζάντα «ήρθα για το ραντεβού μας, γλυκιά μου». Λίγα λεπτά μετά, πέρασε την πόρτα και η ιστορία έλαβε τέλος.

 

Nearly a week later and he finally made it, after sharing a selfie outside the station (Richland Police Department)

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

