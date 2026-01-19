Ecommbx
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της Ολγκίν» - Στόχος η σύγκληση άτυπης διευρυμένης

 19.01.2026 - 16:29
Βασικός στόχος όλων είναι να συγκληθεί η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό, δήλωσε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Προσερχόμενος σε εκδήλωση στη Λευκωσία και κληθείς να σχολιάσει ότι φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο σύγκλησης μιας πενταμερούς, ο Πρόεδρος είπε "δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της καθόδου της κ. (Μαρία Άνχελα) Ολγκίν.

Έρχεται πριν το τέλος του μήνα. Πριν να έρθει στην Κύπρο θα συναντηθεί με αρκετούς εμπλεκόμενους, ενδιαφερόμενους στο Κυπριακό σε διάφορες πρωτεύουσες. Αυτό είναι σημαντικό. Ο βασικός στόχος όλων είναι να συγκληθεί αυτή η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη".

"Άρα να έρθει, να δούμε και τα αποτελέσματα των επαφών της εκτός Κύπρου, και ακολούθως θα δούμε", σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι "η δική μας επιθυμία, αυτό μπορώ να το πω μετά βεβαιότητας, είναι να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν, αυτή η διευρυμένη διάσκεψη, που θα οδηγήσει στην ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

