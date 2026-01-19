ΠτΔ: Τα είπε για αρκετή ώρα με την Πρωθυπουργό της Δανίας - Αποφάσεις στο Συμβούλιο Πέμπτης για Γροιλανδία

Ο Πρόεδρος είπε ότι αναμένει ότι οι αποφάσεις της ΕΕ για το θέμα θα ληφθούν στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη με φυσική παρουσία.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, κατά την άφιξή του σε εκδήλωση στη Λευκωσία, κατά πόσο η συζήτηση στην ΕΕ για αντίμετρα κατά ΗΠΑ για το θέμα της Γροιλανδίας βάζει σε δύσκολη θέση την Κυπριακή Προεδρία, που διατηρεί στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, ο Πρόεδρος είπε ότι "ο ρόλος της Προεδρίας είναι και για τα εύκολα και για τα δύσκολα και για τα καλά και για αρνητικά. Και σε αυτή την περίπτωση θα ανταποκριθούμε στον θεσμικό μας ρόλο".

Τόνισε ότι η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών "είναι αδιαπραγμάτευτη και ισχύει και στην παρούσα φάση".

Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. "Χθες συγκαλέσαμε στις 5μμ συνάντηση της Επιτροπής Μόνιμων Αντιπροσώπων. Έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Την Πέμπτη στις 7μμ έχει συγκληθεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα είμαι εκεί μαζί με τους συναδέλφους μου, θα συζητήσουμε και θα λάβουμε τις αποφάσεις που πρέπει ως ΕΕ", σημείωσε.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι για όλα τα θέματα η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι "πρέπει να αφήσουμε τη διπλωματία να φέρει αποτελέσματα και ακολούθως, αναλόγως των εξελίξεων και των αποτελεσμάτων" να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι το να συγκληθεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μάλιστα με φυσική παρουσία, και όχι τηλεδιάσκεψη όπως έχει γίνει πολλές φορές σε προηγούμενες περιπτώσεις, "δείχνει και τη σοβαρότητα του θέματος για την ΕΕ".

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του στις 6μμ την Κυριακή η Πρωθυπουργός της Δανίας. "Είχαμε μια εκτενή συζήτηση για τις εξελίξεις, τις συζητήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη Δανία και τις ΗΠΑ". Σημείωσε ότι υπάρχει "και η πτυχή, η εμπλοκή, σε εισαγωγικά ή χωρίς, του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν αρκετά θέματα που θα συζητήσουμε την Πέμπτη και θα ανακοινωθούν οι οποιεσδήποτε αποφάσεις".

Εξάλλου, ερωτηθείς σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ποσού για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι "δεν υπάρχει ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι χώρες που θα συμμετέχουν σε αυτό. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χθες διευκρίνισε το θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο ποσό για τη συμμετοχή". Άρα, σημείωσε, δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα για την Κυπριακή Δημοκρατία.