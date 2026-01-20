Μπέρδεμα με γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια - Τις σύγχισαν λόγω συνωνυμίας και έγραψαν ότι είναι νεκρή

Εκ παραδρομής γράφτηκε από το newsit.gr ότι η γνωστή τραγουδίστρια, Γωγώ Ρωμαίου «έφυγε» από τη ζωή, καθώς μία άλλη καλλιτέχνιδα με το ίδιο ονοματεπώνυμο δεν είναι πια ανάμεσά μας.

Η Γωγώ Ρωμαίου αυτό το διάστημα, μάλιστα, βρίσκεται σε μία άκρως δημιουργική φάση της ζωής της καθώς πραγματοποιεί εμφανίσεις σε γνωστό νυχτερινό κέντρο με μεγάλη επιτυχία, ενώ το καλοκαίρι του 2025 κυκλοφόρησε και το τραγούδι με τίτλο «Το Μαγαζί… Το Κλείσαμε», σε μουσική του Νίκου Γεωργόπουλου και στίχους του Ηλία Στεφανή.

Το newsit.gr έχει ήδη επικοινωνήσει με την οικογένεια της γνωστής τραγουδίστριας και ζητά συγγνώμη από τους οικείους και τους φίλους της για την αναστάτωση που προκάλεσε.