Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαιρός: Απόψε φοράμε την πιτζάμα μέσα από το παντελόνι – Πότε επιστρέφουν οι βροχές – Θα κάνουν παρέα με τη σκόνη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Απόψε φοράμε την πιτζάμα μέσα από το παντελόνι – Πότε επιστρέφουν οι βροχές – Θα κάνουν παρέα με τη σκόνη

 20.01.2026 - 17:10
Καιρός: Απόψε φοράμε την πιτζάμα μέσα από το παντελόνι – Πότε επιστρέφουν οι βροχές – Θα κάνουν παρέα με τη σκόνη

Ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως ψηλές, νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 2 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 5 στα παράλια και στους -3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και τοπικά στο εσωτερικό αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, οποίες πιθανό να συνοδεύονται από βροντές.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Από την Πέμπτη θα παρατηρείται στην ατμόσφαιρα αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μέχρι την Παρασκευή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 21 εκατοστά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βλέπετε συνέχεια στον ύπνο σας έναν σκύλο; Δείτε τι μπορεί να σημαίνει
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Τι να κάνετε αν τα κατέχετε
Διαδικτυακή απάτη με αιτήσεις για VISA - Έτσι δρουν οι επιτήδειοι
«Έσβησε» 54χρονος σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο - Στους 13 οι θάνατοι από γρίπη
Όχι ρε φίλε: Γαμπρός στην Κρήτη «έσκασε» στην εκκλησία με... νεκροφόρα - Απίστευτο βίντεο
Μετεωρολόγοι: Ο Ήλιος εξαπολύει τη μεγαλύτερη καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας «των τελευταίων 20 ετών»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βλέπετε συνέχεια στον ύπνο σας έναν σκύλο; Δείτε τι μπορεί να σημαίνει

 20.01.2026 - 16:52
Επόμενο άρθρο

Μπέρδεμα με γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια - Τις σύγχισαν λόγω συνωνυμίας και έγραψαν ότι είναι νεκρή

 20.01.2026 - 17:42
ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

ΠτΔ από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - «Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη»

  •  20.01.2026 - 12:18
«Έσβησε» 54χρονος σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο - Στους 13 οι θάνατοι από γρίπη

«Έσβησε» 54χρονος σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο - Στους 13 οι θάνατοι από γρίπη

  •  20.01.2026 - 14:42
Έπεσαν πυροβολισμοί κατά φυσιοθεραπευτηρίου - Ζημιές στον τοίχο και το παράθυρο

Έπεσαν πυροβολισμοί κατά φυσιοθεραπευτηρίου - Ζημιές στον τοίχο και το παράθυρο

  •  20.01.2026 - 14:56
Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Τι να κάνετε αν τα κατέχετε

Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Τι να κάνετε αν τα κατέχετε

  •  20.01.2026 - 16:25
Καιρός: Απόψε φοράμε την πιτζάμα μέσα από το παντελόνι – Πότε επιστρέφουν οι βροχές – Θα κάνουν παρέα με τη σκόνη

Καιρός: Απόψε φοράμε την πιτζάμα μέσα από το παντελόνι – Πότε επιστρέφουν οι βροχές – Θα κάνουν παρέα με τη σκόνη

  •  20.01.2026 - 17:10
Υποψήφιος με το Άλμα ο Δημήτρης Παπαδάκης - «Με πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς»

Υποψήφιος με το Άλμα ο Δημήτρης Παπαδάκης - «Με πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς»

  •  20.01.2026 - 12:35
Διαδικτυακή απάτη με αιτήσεις για VISA - Έτσι δρουν οι επιτήδειοι

Διαδικτυακή απάτη με αιτήσεις για VISA - Έτσι δρουν οι επιτήδειοι

  •  20.01.2026 - 15:44
Όχι ρε φίλε: Γαμπρός στην Κρήτη «έσκασε» στην εκκλησία με... νεκροφόρα - Απίστευτο βίντεο

Όχι ρε φίλε: Γαμπρός στην Κρήτη «έσκασε» στην εκκλησία με... νεκροφόρα - Απίστευτο βίντεο

  •  20.01.2026 - 14:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα