Βλέπετε συνέχεια στον ύπνο σας έναν σκύλο; Δείτε τι μπορεί να σημαίνει

Άλλες φορές βλέπουμε πράγματα που μας απασχολούν και έρχονται από το υποσυνείδητο, άλλες στιγμές από τη ζωή μας και άλλες εντελώς άσχετες με εμάς καταστάσεις. Αν ανοίξετε μια ιστοσελίδα ή ένα βιβλίο που εξηγεί και αναλύει όνειρα, σε όλα θα βρείτε και τον σκύλο.

Δείτε λοιπόν ορισμένες ερμηνείες που υπάρχουν, στην περίπτωση που δείτε στον ύπνο σας τον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου, άσχετα αν είναι ο δικός σας ή όχι, άσχετα αν είστε σκυλογονιός ή όχι.

Χαμένος: Αν δείτε στον ύπνο σας έναν σκύλο που έχει χαθεί, ίσως να σημαίνει πως έχετε χάσει την αυτοπεποίθησή σας ή ότι σας έχουν πέσει στους ώμους πολλές ευθύνες και σκοτούρες. Ενδεχομένως να πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας, να νιώσετε πιο ανάλαφροι και να αποφορτίσετε την πίεση που σας ταλαιπωρεί.

Χαρούμενος: Αν δείτε έναν που η ουρά του κουνιέται αριστερά – δεξιά, που ξαπλώνει για να χαϊδέψετε την κοιλιά του, που περπατάει καμαρωτός, τότε μάλλον διανύετε μια ευτυχισμένη περίοδο.

Επιθετικός: Ένας άγριος σκύλος ίσως να εκφράζει την καταπίεση που νιώθετε και την ανάγκη σας να εκφραστείτε ελεύθερα.

Τραυματισμένος: Αν δείτε ένα χτυπημένο τετράποδο, ίσως σημαίνει μια επίπονη περίοδο στη ζωή σας, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά. Ή ότι ψάχνετε τρόπους να βοηθήσετε κάποιο κοντινό σας πρόσωπο που βιώνει μια αντίστοιχη κατάσταση.

Κουτάβι: Αν δείτε ροζ πατούσες και ατσούμπαλο περπάτημα, ίσως να είστε προ των πυλών για νέες αφετηρίες στη ζωή σας ή να τονίζεται η ανάγκη να φροντίζετε τους γύρω σας και να λύνετε τα προβλήματά τους.

Μαύρος: Εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, όπως το ότι ο χαρούμενος μαύρος σκύλος σημαίνει ότι βρίσκετε και πάλι τον εαυτό σας μετά από μια δύσκολη περίοδο. Αν είναι επιθετικός, τότε ίσως πρόκειται ή να βιώνετε ήδη προδοσία ή απογοήτευση από το εργασιακό, φιλικό ή οικογενειακό περιβάλλον σας.

Λευκός: Η παρουσία ενός λευκού σκύλου στον ύπνο σας είναι μια ένδειξη γαλήνης και ευτυχίας. Το ίδιο σημαίνει και αν δείτε καφέ σκύλο στον ύπνο σας.

Σκυλοκαβγάς: Μπορεί να είναι αντικατοπτρισμός μιας διένεξης που συμβαίνει στη ζωή σας αυτή την περίοδο. Τη μέρα που θα δείτε το όνειρο αυτό, ίσως να μαλώσατε και να τιμωρήσατε τον δικό σας σκύλο.

Νεκρός: Μπορεί να συμβολίζει κάποια απώλεια ή δύσκολη κατάσταση στη ζωή σας που παλεύετε να ξεπεράσετε.

Ερμηνείες σε όνειρα που περιλαμβάνουν εσάς και έναν σκύλο:

Υιοθετήσατε έναν σκύλο: Είτε όντως σκέφτεστε να ανοίξετε την αγκαλιά και το σπίτι σας σε έναν σκύλο, είτε νιώθετε μοναξιά και σκέφτεστε τις φιλίες και τους ανθρώπους που έχετε γύρω σας.

Σας δαγκώνει ένας σκύλος: Αυτό το όνειρο μπορεί να το δείτε μετά από έναν καβγά που είχατε είτε με τον σκύλο σας, είτε με κάποιον άνθρωπο. Το δάγκωμα συμβολίζει την προδοσία και την ταραχή στη ζωή σας.

Σας κυνηγάει: Ίσως νιώθετε πως αυτή την περίοδο έχετε την ανάγκη να ξεφύγετε από πράγματα που σας πιέζουν όπως ευθύνες ή ακόμα και άνθρωποι με τη συμπεριφορά τους.

Σας γαβγίζει: Αν ο σκύλος γαβγίζει από τη χαρά του που σας είδε, τότε περνάτε μια καλή φάση στην κοινωνική και προσωπική σας ζωή. Αν το κάνει από επιθετικότητα, ίσως σημαίνει ότι οι γύρω σας θέλουν να θέσουν κάποια όρια στο πόσο επεμβαίνετε στη ζωή τους.

Πατάτε ακαθαρσίες: Αν και από μόνες τους σημαίνουν τύχη, αν δείτε στον ύπνο σας ότι τις πατάτε, μπορεί να συμβολίζουν κάποια εμπόδια που πρέπει να περάσετε.

Βέβαια, δεν υπάρχουν κανόνες και σωστές ή λάθος ερμηνείες σε αυτά τα όνειρα. Μπορεί όντως να συμβολίζουν κάτι από τα παραπάνω ή και απολύτως τίποτα, ή απλά εικόνες που έρχονται από το υποσυνείδητό σας.

Κάποιοι άνθρωποι περνούν φάσεις στη ζωή τους όπου βλέπουν έναν σκύλο στον ύπνο τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως εξηγεί η Lauri Loewenberg, επαγγελματίας αναλύτρια ονείρων, στην ιστοσελίδα mindbodygreen.com, τα όνειρα με τους σκύλους, σχετίζονται με τρεις βασικούς τομείς της ζωής: Τις σχέσεις, την φιλία και την πίστη. Όλες αυτές τις αξίες τις νιώθει έντονα όποιος έχει ζήσει με έναν σκύλο.

Οι κηδεμόνες σκύλων είναι πιο πιθανό να τους δουν στον ύπνο τους και μάλιστα σε όμορφα όνειρα. Αντίθετα, άνθρωποι που είχαν αρνητικές εμπειρίες με σκύλους, όπως για παράδειγμα να τους έχει δαγκώσει κάποιος, ενδέχεται να δουν άσχημα όνειρα.

