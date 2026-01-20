Προσοχή: Εντοπίστηκαν νέα επικίνδυνα οχήματα – Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή και τραυματισμός – Τι να κάνετε αν τα κατέχετε

Σύμφωνα με τον κατάλογο προειδοποιήσεων, στον οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα από την 1η εβδομάδα του 2026, τα προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί ως επικίνδυνα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μοτοσικλέτα, επιβατικό αυτοκίνητο, επιβατηγό φορτηγό και ηλεκτρικό σκούτερ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό προειδοποίησης κάθε προϊόντος.

Δείτε τη λίστα εδώ.

Το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω:

αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].