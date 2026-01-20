Τι κάνεις λάθος όταν το φαγητό καίγεται απ’ έξω και μένει άψητο μέσα

Είναι από τα πιο εκνευριστικά πράγματα στην κουζίνα. Το φαγητό δείχνει έτοιμο, έχει πάρει χρώμα, μυρίζει ωραία, αλλά στο εσωτερικό του είναι ακόμα άψητο. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρεις να μαγειρεύεις. Συνήθως σημαίνει ότι κάτι μικρό πήγε λάθος στον τρόπο, όχι στη συνταγή.

Η φωτιά είναι πιο δυνατή απ’ όσο χρειάζεται

Το πιο συχνό λάθος είναι η πολύ δυνατή θερμοκρασία. Όταν η φωτιά είναι ψηλά, το εξωτερικό καίγεται γρήγορα πριν προλάβει να ψηθεί σωστά το εσωτερικό. Το μαγείρεμα θέλει χρόνο. Μέτρια φωτιά σημαίνει πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα και λιγότερα καμένα σημεία.

Το τηγάνι ή ο φούρνος δεν έχουν προθερμανθεί σωστά

Αν βάλεις το φαγητό σε κρύο τηγάνι ή σε φούρνο που δεν έχει πιάσει θερμοκρασία, η επιφάνεια «αρπάζει» άτσαλα όταν ανεβαίνει απότομα η θερμότητα. Το αποτέλεσμα είναιύ είναι εξωτερικό ψήσιμο χωρίς σωστή διείσδυση της θερμότητας.

Πολύ χοντρά κομμάτια

Όσο πιο χοντρό το κομμάτι, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται. Αν μαγειρεύεις μεγάλα κομμάτια κρέατος, κοτόπουλο ή λαχανικά, χρειάζεται χαμηλότερη φωτιά και υπομονή. Τα λεπτά κομμάτια ψήνονται πιο γρήγορα και πιο ομοιόμορφα.

Γυρίζεις το φαγητό συνέχεια

Το συνεχές γύρισμα δεν αφήνει το φαγητό να ψηθεί σωστά. Δημιουργεί έντονο χρώμα εξωτερικά χωρίς σταθερό ψήσιμο μέσα. Άφησέ το να κάνει τη δουλειά του και γύρισέ το μόνο όταν χρειάζεται.

Υπερβολικό λάδι στο τηγάνι

Το πολύ λάδι ανεβάζει γρήγορα θερμοκρασία και καίει την επιφάνεια, ειδικά αν η φωτιά είναι δυνατή. Το φαγητό δείχνει έτοιμο, αλλά μέσα του δεν έχει ψηθεί. Λίγο λάδι και σωστός έλεγχος θερμοκρασίας κάνουν μεγάλη διαφορά.

Δεν χαμηλώνεις τη φωτιά στην πορεία

Πολλά φαγητά χρειάζονται έντονη φωτιά στην αρχή για να πάρουν χρώμα, αλλά μετά θέλουν χαμήλωμα για να ψηθούν σωστά. Αν δεν προσαρμόζεις τη θερμοκρασία, το αποτέλεσμα είναι καμένο απ’ έξω και ωμό μέσα.

Βιάζεσαι

Η βιασύνη είναι κακός σύμβουλος στην κουζίνα. Το μαγείρεμα δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Όσο πιο ήρεμα και σταθερά ψήνεις, τόσο πιο σωστό και νόστιμο θα βγει το φαγητό.

Όταν το φαγητό καίγεται απ’ έξω και μένει άψητο μέσα, σχεδόν πάντα φταίει η θερμοκρασία και ο ρυθμός. Με λίγο χαμήλωμα στη φωτιά, σωστό χρόνο και λιγότερη βιασύνη, το αποτέλεσμα αλλάζει εντελώς. Η κουζίνα θέλει προσοχή, όχι ένταση.

