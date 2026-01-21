Τέλος εποχής: Η Asus αποχωρεί επίσημα από τα smartphones

Η ανακοίνωση έγινε από τον πρόεδρο της εταιρείας, Jonney Shih, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Taipei Nangang Exhibition Center, βάζοντας τέλος σε κάθε ελπίδα για νέα Zenfone ή ROG Phone.

Σύμφωνα με τον Shih, η Asus δεν σχεδιάζει καμία νέα κυκλοφορία smartphone, καθώς η στρατηγική της εταιρείας αλλάζει ριζικά. Οι πόροι και το R&D στρέφονται πλέον σε επαγγελματικούς υπολογιστές, AI servers και αυτό που η ίδια αποκαλεί physical AI — δηλαδή ρομποτική, έξυπνα γυαλιά και AI hardware. Παρ’ όλα αυτά, η Asus διαβεβαιώνει ότι η υποστήριξη, τα software updates και οι εγγυήσεις για τα υπάρχοντα smartphones θα συνεχιστούν κανονικά.

Η απόφαση έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία σε οικονομικό επίπεδο. Η Asus ανακοίνωσε έσοδα TWD 738,91 δισ. (περίπου $23,4 δισ.) για το 2025, σημειώνοντας αύξηση 26% σε σχέση με το 2024. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η πορεία του AI server business, το οποίο διπλασίασε τις επιδόσεις του, ξεπερνώντας ακόμη και τους εσωτερικούς στόχους της εταιρείας.

Η αποχώρηση από τα smartphones δεν ήρθε ξαφνικά. Τα τελευταία χρόνια η Asus είχε ήδη περιορίσει δραστικά τη σειρά Zenfone και είχε μειώσει σημαντικά τις κυκλοφορίες της οικογένειας ROG Phone. Το 2025 λάνσαρε μόλις δύο συσκευές, το ROG Phone 9 FE και το Zenfone 12 Ultra, οι οποίες — σύμφωνα με την ίδια την αγορά — δεν σημείωσαν ικανοποιητικές πωλήσεις.

Για πολλούς, η Asus υπήρξε πάντα μια «εναλλακτική» δύναμη στα smartphones: compact flagship όπως τα Zenfone και ακραία gaming phones όπως τα ROG. Ωστόσο, σε μια αγορά που κυριαρχείται από Samsung, Apple και κινεζικούς κολοσσούς με τεράστια περιθώρια κέρδους, η παρουσία της Asus γινόταν όλο και πιο δύσκολη να δικαιολογηθεί επιχειρηματικά.

Η έξοδος της Asus από τα smartphones σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά ταυτόχρονα δείχνει ξεκάθαρα πού χτυπά η καρδιά της τεχνολογίας για την επόμενη δεκαετία: AI υποδομές, servers και φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου–μηχανής. Για τους fans των Zenfone και ROG Phone, είναι σίγουρα μια πικρή στιγμή — για την Asus, όμως, φαίνεται πως είναι ένα υπολογισμένο βήμα επιβίωσης και ανάπτυξης.