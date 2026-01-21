Ανακαλούνται έξι επικίνδυνα οχήματα από την αγορά - Δείτε ποια είναι

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες. Ακόμη, καλεί τους καταναλωτές που κατέχουν επικίνδυνα εξαρτήματα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί (εφόσον είναι εφικτό), ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή.

Στην περίπτωση που κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονό του, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Τα επικίνδυνα οχήματα

Στον κατάλογο των οχημάτων που ανακαλούνται, το ΤΟΜ περιλαμβάνει τις μοτοσυκλέτες Honda με αριθμούς μοντέλων ΑCBR600R, e4*168/2013*00178* 00, e4*168/2013*00178, άγνωστου χρονικού εύρους κατασκευής, η χρήση των οποίων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και τραυματισμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στον ίδιο κατάλογο βρίσκονται και τα επιβατικά οχήματα Alfa Romeo Tonale MHEV / PHEV με αριθμούς μοντέλων e3*2018/858*00061 *02 *00 Tonale MHEV, e3*2018/858*00061 *02 *00 Tonale PHEV, e3*2018/858*00061 *03 *00 Tonale MHEV, e3*2018/858*00061 *04 *00 Tonale MHEV, e3*2018/858*00061 *05 *00 Tonale PHEV, e3*2018/858*00061 *06 *00 Tonale PHEV. Τα οχήματα με VIN: ZARNASSA6N30205 13 - ZARNASDA3R30433 46 Tonale MHEV, VIN: ZARPATDW7N30205 58 - ZARPATDW1N30467 66 Tonale PHEV και VIN: ZASPATCW2R30255 92 - ZASPATCW0R30467 64 Tonale PHEV κατασκευάστηκαν την περίοδο 31.1.2023 – 19.7.2023. Τα οχήματα με VIN: ZARPATDW1R30212 88 - ZARPATDW9R30252 96 Tonale PHEV κατασκευάστηκαν την περίοδο 7.2.2023 – 8.3.2023. Η χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα Ford Ranger (που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1998 – 2002 και με άγνωστο αριθμό μοντέλου βρίσκονται στον κατάλογο του ΤΟΜ, με την αιτιολογία ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα Bentley Bentayga Hybrid που κατασκευάστηκαν μεταξύ 29.03. 2023 - 7. 11.2023 με αριθμό μοντέλου e5*2007/46*1125* (4V) ανακαλούνται επίσης ως επικίνδυνα με την αιτιολογία ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Επιπρόσθετα, το ΤΟΜ περιλαμβάνει στη λίστα του όλες τις παρτίδες του ηλεκτρικού ποδηλάτου Addbike (τύποι μοντέλων: Family, Junior, Pro, U-Cargo Lite), σημειώνοντας ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

Ο κατάλογος συμπληρώνεται με τα φορτηγά Renault Trucks D ZE/DWID E ZE που κατασκευάστηκαν μεταξύ 14/08/2023 - 17/02/2025 (αριθμοί μοντέλων: e2*2007/46*0033, e2*2007/46*0162, e2*2007/46*0031), η χρήση των οποίων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΟΜ.