ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

 21.01.2026 - 13:06
ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης με βάση τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του και με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χρίστου Χριστοφίδη, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Ειρήνης Χαραλαμπίδου και Νίκου Κέττηρου.

Όπως ανέφερε η ανέφερε η Κάτια Σάββα στην εκπομπή «ALPHA Ενημέρωση», επιστολή που κατατέθηκε σήμερα από τον Φορέα στην Επιτροπή παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αριθμοί των δωρητών από το 2020 μέχρι το 2025 και αντίστοιχα το σύνολο των δωρεών.

Είναι φανερό ότι από το 2023 που ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και τη διαχείριση του Ταμείου η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά, οι δωρητές αυξήθηκαν κατά 3-4 φορές ενώ τα ποσά δωρεών από 200 περίπου χιλιάδες αυξήθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι λογότυπα εταιρειών-δωρητών είναι δημοσιευμένα.

Πάντως αυτά τα δεδομένα μόνο θετικά μπορούν να αξιολογηθούν αφού διαφαίνεται ότι η πολιτική του Προέδρου Χριστοδουλίδη για προσέλκυση επενδύσεων και επένδυση στην κοινωνία μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δούλεψε και μάλιστα πολύ καλά.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

