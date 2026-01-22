Χωρίς προσχήματα ο Τραμπ στο Νταβός: Το σκληρό μήνυμα προς την Ευρώπη και η αχτίδα αποκλιμάκωσης με τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ παραπονέθηκε δεκάδες φορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι θύματα εκμετάλλευσης» από την Ευρώπη και αναρωτήθηκε με εμφανή δυσπιστία γιατί η προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας συναντά αντιδράσεις.

Επέκρινε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κατέστησαν την ήπειρό τους αγνώριστη, λόγω -όπως είπε- ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και ριζοσπαστικών οικονομικών πολιτικών. Και αμφισβήτησε δημοσίως την προθυμία του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να αναφέρει ότι η μοναδική φορά που ενεργοποιήθηκε το άρθρο συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας ήταν κατόπιν αιτήματος της Ουάσιγκτον, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001…

Παρόλα αυτά, για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που αναζητούσαν κάποιον οδικό χάρτη αποκλιμάκωσης, υπήρξε μια αχτίδα συνδιαλλαγής όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Και σε μια στιγμή κρίσης για τις διατλαντικές σχέσεις, αυτό από μόνο του είχε σημασία.

Λίγες ώρες μετά την ομιλία, υπήρξε δυνητικά καλύτερη είδηση για την Ευρώπη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά από συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και ότι οι δασμοί που είχε απειλήσει να επιβάλει τον επόμενο μήνα αποσύρονται. «Αυτή η λύση, αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ», έγραψε στο Truth Social, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς από το CNN καθώς αποχωρούσε από τη σύνοδο, αν η συμφωνία ικανοποιεί την επιθυμία του να «κατέχει» τη Γροιλανδία, ο Τραμπ σταμάτησε για λίγο και απάντησε: «Είναι μια μακροπρόθεσμη συμφωνία».

Παρά ταύτα, η ομιλία του στο Νταβός -γεμάτη παράπονα και προσβολές προς τους Ευρωπαίους ομολόγους του- άφησε ισχυρό αποτύπωμα.

Δεν θα πάρει τη Γροιλανδία με τη βία

Trump at Davos: "I won't use force" to take Greenland, but demands immediate negotiations now. Slams Denmark as ungrateful after WWII defense—US gave it back, now it's undefended. pic.twitter.com/RuFxA9821A — RB. (@rahul4bisht) January 21, 2026

Για τους Ευρωπαίους ηγέτες που άκουγαν με αγωνία, τέσσερις λέξεις είχαν ιδιαίτερη σημασία: «Δεν θα χρησιμοποιήσω βία».

Ήταν η πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα δήλωση ότι ο Τραμπ δεν σκοπεύει να καταλάβει τη Γροιλανδία με στρατιωτικά μέσα. Μέχρι την Τετάρτη, ο πρόεδρος αρνούνταν να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο, ενώ ο Λευκός Οίκος άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιλογών. Δεδομένο με τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν υπάρχει τίποτα αλλά, αν υπολογίσουμε πως για τον ίδιο ο λόγος του έχει βαρύτητα, τότε είναι μία κάποια εξέλιξη.



Η απομάκρυνση αυτού του σεναρίου προκάλεσε ανακούφιση σε αξιωματούχους που προετοιμάζονταν για σκληρές διπλωματικές αντιπαραθέσεις. Θετικά αντέδρασαν και οι αγορές, που ανέκαμψαν μετά τις μεγάλες απώλειες της Τρίτης.

Ωστόσο, τα προβλήματα δεν εξαφανίζονται. Ο Τραμπ επέμεινε ότι δεν θα δεχθεί τίποτα λιγότερο από την πλήρη ιδιοκτησία της Γροιλανδίας - μιας ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας. «Αυτό το τεράστιο, απροστάτευτο νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής», είπε. «Είναι δικό μας έδαφος». Και προειδοποίησε: «Μπορείτε να πείτε όχι, και θα το θυμόμαστε».

Χωρίς προσχήματα ο Τραμπ στο Νταβός: Το σκληρό μήνυμα προς την Ευρώπη και η αχτίδα αποκλιμάκωσης με τη Γροιλανδία



Το ιστορικό επιχείρημα

Επαναλαμβάνοντας την απαίτησή του -και αποκαλώντας λανθασμένα τη Γροιλανδία «Ισλανδία» τέσσερις φορές- ο Τραμπ υποστήριξε ότι «καμία χώρα ή ομάδα χωρών δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τη Γροιλανδία, πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Κατηγόρησε τη Δανία ως «αγνώμονα», υποστηρίζοντας ότι χρωστά στις ΗΠΑ την άμυνά της στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού «κατέρρευσε μέσα σε έξι ώρες» μπροστά στη Γερμανία.

«Πόσο ανόητοι ήμασταν που την επιστρέψαμε;» αναρωτήθηκε.

Καταιγισμός παραπόνων

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στη Γροιλανδία. Υποτίμησε ακόμη και τη φιλοξενούσα Ελβετία, λέγοντας ότι «είναι καλή μόνο λόγω των ΗΠΑ». Χλεύασε τον Εμανουέλ Μακρόν για τα «όμορφα γυαλιά ηλίου» του και απείλησε τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Παράλληλα, επανέφερε εσωτερικές εμμονές, επιτιθέμενος στον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ και στη Δημοκρατική βουλευτή Ιλχάν Ομάρ, σε μια ρητορική με σαφή ξενοφοβικά υπονοούμενα.

Υποτονικός πρόεδρος – παγωμένο ακροατήριο

Αν και αρχικά το ακροατήριο έδειξε ανεκτικότητα, όσο η ομιλία παρατεινόταν η αμηχανία μεγάλωνε. Τα χειροκροτήματα στο τέλος ήταν χλιαρά. Κάποιοι αποχώρησαν νωρίτερα. Οι αναφορές στη Γροιλανδία προκάλεσαν εμφανή ανησυχία, ενώ οι παρεκβάσεις για τις ανεμογεννήτριες προκάλεσαν μέχρι και νευρικά γέλια.

Μια Ευρώπη που δεν αναγνωρίζει

Ο πυρήνας της ομιλίας ήταν ένας: ο Τραμπ θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει «εκτροχιαστεί». Παρότι δήλωσε «100% Σκωτσέζος και Γερμανός», μίλησε με περιφρόνηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της οικονομίας. «Κάποια μέρη της Ευρώπης δεν αναγνωρίζονται πια», είπε. Και κατέληξε με ωμή υπενθύμιση εξάρτησης: «Χωρίς εμάς, οι περισσότερες χώρες ούτε καν λειτουργούν».

Το πιο προβληματικό ζήτημα

Το πλέον προβληματικό ζήτημα πάντως από την ομιλία Τραμπ στο Οικονομικό Forum του Νταβός δεν αφορά – παραδόξως – τον Αμερικανό Πρόεδρο αλλά την ίδια την Ευρώπη από τα εδάφη της οποίας για ακόμη μία φορά οι ΗΠΑ επεφύλασσαν μόνο πόνο και ελάχιστη συμπάθεια. Η Ευρώπη μέσα σε έναν χρόνο και έχοντας ως δεδομένο την πρώτη του θητεία και τα ξεκάθαρα στοιχεία που από τις αρχές του 2024 έδειχναν «επάνοδο Ντόνι» δεν έχει πράξει το παραμικρό για να προφυλαχθεί από αυτά που ήταν σε όλους – ακόμη και στους πλέον αδαείς – γνωστά.

Η Ευρώπη, έναν χρόνο μετά την ολική επαναφορά του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, «ψάχνεται»: έχει αυξήσει μόνο τις έκτακτες συσκέψεις και τους συναγερμούς ενώ ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά προκαλεί το γεγονός πως στο ευρωπαϊκό ύψος στάθηκε από Ελβετικό έδαφος ένας Καλιφορνέζος…

Οι απειλές Τραμπ δεν είναι «κούφιες» και αυτό πλέον όποιος το ισχυρίζεται δεδομένα δεν έχει αντίληψη της πραγματικότητας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ξεκάθαρος και το σημαντικότερο δεν είναι ανακόλουθος, εννοεί απόλυτα όσα εξαγγέλλει… Η Ευρώπη νοσεί, η Ευρώπη αδυνατεί να κινητοποιηθεί και το δυστύχημα είναι πως πλέον είναι και στο στόχαστρο όχι μόνο των δεδηλωμένων εχθρών της αλλά και των ίδιων της των στενότερων – διαχρονικότερων και ισχυρότερων συμμάχων.

Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν, ούτε και πολιτικό προσωπικό ως απάντηση και αντίβαρο, κανένας όμως δεν μπορεί να ισχυριστεί πως η «Γηραιά Ήπειρος» δεν διαθέτει όπλα… Το ζήτημα σήμερα είναι το πόσο γρήγορα, αποδοτικά και απερίσπαστα θα θελήσει να τα τοποθετήσει στο τραπέζι που ο Τραμπ από την Δύση και οι Κίνα και Ρωσία από την Ανατολή εδώ και 365 ημέρες έχουν ανοιχτά απλώσει τα δικά τους…



