Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΗ νέα επιλογή για brunch στη Λεμεσό με την καλύτερη θέα - Σε κάνει να χαλαρώνεις πριν καν ανοίξεις το μενού - Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα επιλογή για brunch στη Λεμεσό με την καλύτερη θέα - Σε κάνει να χαλαρώνεις πριν καν ανοίξεις το μενού - Δείτε φωτογραφίες

 22.01.2026 - 08:07
Η νέα επιλογή για brunch στη Λεμεσό με την καλύτερη θέα - Σε κάνει να χαλαρώνεις πριν καν ανοίξεις το μενού - Δείτε φωτογραφίες

Στη Μαρίνα Λεμεσού, εκεί όπου η καθημερινότητα αποκτά πιο χαλαρούς ρυθμούς, το Jamie Oliver Kitchen παρουσιάζει το νέο του brunch και βάζει έναν ακόμη λόγο στη λίστα για να αγαπήσεις τα πρωινά της πόλης. Μια εμπειρία που συνδυάζει γεύση, ποιότητα και αυτό το ανεπιτήδευτο international vibe που σε βάζει από νωρίς σε weekend mood.

Ο χώρος, πιστός στη φιλοσοφία της μαρίνας, αποπνέει σύγχρονη, χαλαρή πολυτέλεια: φωτεινός, κομψός και με εκείνο το laid-back international vibe που σε βάζει αυτόματα σε weekend mood — ακόμη κι αν η μέρα γράφει καθημερινή.

Είναι από τα μέρη που σε κάνουν να χαλαρώνεις πριν καν ανοίξεις το μενού.

Το δε νέο brunch menu, που σερβίρεται καθημερινά από τις 09:30 μέχρι τις 12:30, είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις από ένα πραγματικά καλό brunch: ισορροπημένο, δημιουργικό και άκρως γευστικό. Σχεδιασμένο για τον σύγχρονο, κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής, συνδυάζει comfort επιλογές με ποιοτικές πρώτες ύλες και τη χαρακτηριστική φιλοσοφία του Jamie Oliver για απλό αλλά εξαιρετικό φαγητό.

Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίσαμε βρίσκεται το THE FULL MONTY, ένα πλήρες και χορταστικό πρωινό με crispy bacon, τοπικό λουκάνικο, αυγά, χαλούμι, portobello μανιτάρι, smashed avocado, slow-roasted ντομάτες και τραγανό sourdough. Το SHAKSHUKA προσφέρει μια πιο αρωματική, μεσογειακή εμπειρία, με αυγά σε πικάντικη σάλτσα ντομάτας με πιπεριές και κρεμμύδι, σπανάκι, γιαούρτι, φέτα, dukkah και ψημένο κυπριακό κουλούρι.

Για όσους προτιμούν κάτι πιο γλυκό, το BANANA FRENCH TOAST με καραμελωμένη μπανάνα, καρύδια, κανέλα και maple syrup λειτουργεί ως απόλυτο comfort πιάτο, ενώ τα PERFECT PANCAKES, με φρέσκα mixed berries, γιαούρτι και maple syrup, είναι από εκείνες τις επιλογές που σε κάνουν να χαμογελάς πριν καν τις δοκιμάσεις.

Το brunch στο Jamie Oliver Kitchen δεν είναι απλώς μια ακόμη προσθήκη στο μενού. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που δένει απόλυτα με την ενέργεια της Μαρίνας Λεμεσού: κοσμοπολίτικη, ποιοτική και πάντα λίγο πιο ευχάριστη από το αναμενόμενο. Ένας προορισμός που ήρθε για να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τα πρωινά της πόλης.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σου χτυπάει η τύχη την πόρτα; Αυτή είναι η πιο δυνατή εβδομάδα του μήνα για τέσσερα ζώδια

 22.01.2026 - 07:53
Επόμενο άρθρο

Χωρίς προσχήματα ο Τραμπ στο Νταβός: Το σκληρό μήνυμα προς την Ευρώπη και η αχτίδα αποκλιμάκωσης με τη Γροιλανδία

 22.01.2026 - 08:11
Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Την απόφαση να μην μεταβεί στο Νταβός και να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για την τελετή υπογραφής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προεδρεύσει σήμερα το πρωί, συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Δεν πάει στο Νταβός ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  22.01.2026 - 06:39
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές

Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές

  •  22.01.2026 - 06:40
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική

Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική

  •  22.01.2026 - 06:50
Εγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες

Εγγραφές παιδιών στο Δημοτικό: Έχετε πρόβλημα με σύστημα eΔΕΑ; Όσα πρέπει να κάνετε – Όλες οι πληροφορίες

  •  22.01.2026 - 06:43
Πέθανε σκυλάκι από πυρκαγιά εντός οικίας – Εκτεταμένες ζημιές στην κουζίνα – Πώς ξεκίνησε

Πέθανε σκυλάκι από πυρκαγιά εντός οικίας – Εκτεταμένες ζημιές στην κουζίνα – Πώς ξεκίνησε

  •  22.01.2026 - 08:14
Στιγμές τρόπου τα ξημερώματα για ένοικους – Άρπαξε φωτιά η ξύλινη οροφή – Τι συνέβη

Στιγμές τρόπου τα ξημερώματα για ένοικους – Άρπαξε φωτιά η ξύλινη οροφή – Τι συνέβη

  •  22.01.2026 - 08:26
Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες

  •  22.01.2026 - 07:03
Ιωάννα τους τρελαίνεις

Ιωάννα τους τρελαίνεις

  •  21.01.2026 - 20:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα