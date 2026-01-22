Η νέα επιλογή για brunch στη Λεμεσό με την καλύτερη θέα - Σε κάνει να χαλαρώνεις πριν καν ανοίξεις το μενού - Δείτε φωτογραφίες

Ο χώρος, πιστός στη φιλοσοφία της μαρίνας, αποπνέει σύγχρονη, χαλαρή πολυτέλεια: φωτεινός, κομψός και με εκείνο το laid-back international vibe που σε βάζει αυτόματα σε weekend mood — ακόμη κι αν η μέρα γράφει καθημερινή.

Είναι από τα μέρη που σε κάνουν να χαλαρώνεις πριν καν ανοίξεις το μενού.

Το δε νέο brunch menu, που σερβίρεται καθημερινά από τις 09:30 μέχρι τις 12:30, είναι ακριβώς αυτό που περιμένεις από ένα πραγματικά καλό brunch: ισορροπημένο, δημιουργικό και άκρως γευστικό. Σχεδιασμένο για τον σύγχρονο, κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής, συνδυάζει comfort επιλογές με ποιοτικές πρώτες ύλες και τη χαρακτηριστική φιλοσοφία του Jamie Oliver για απλό αλλά εξαιρετικό φαγητό.

Ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίσαμε βρίσκεται το THE FULL MONTY, ένα πλήρες και χορταστικό πρωινό με crispy bacon, τοπικό λουκάνικο, αυγά, χαλούμι, portobello μανιτάρι, smashed avocado, slow-roasted ντομάτες και τραγανό sourdough. Το SHAKSHUKA προσφέρει μια πιο αρωματική, μεσογειακή εμπειρία, με αυγά σε πικάντικη σάλτσα ντομάτας με πιπεριές και κρεμμύδι, σπανάκι, γιαούρτι, φέτα, dukkah και ψημένο κυπριακό κουλούρι.

Για όσους προτιμούν κάτι πιο γλυκό, το BANANA FRENCH TOAST με καραμελωμένη μπανάνα, καρύδια, κανέλα και maple syrup λειτουργεί ως απόλυτο comfort πιάτο, ενώ τα PERFECT PANCAKES, με φρέσκα mixed berries, γιαούρτι και maple syrup, είναι από εκείνες τις επιλογές που σε κάνουν να χαμογελάς πριν καν τις δοκιμάσεις.

Το brunch στο Jamie Oliver Kitchen δεν είναι απλώς μια ακόμη προσθήκη στο μενού. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που δένει απόλυτα με την ενέργεια της Μαρίνας Λεμεσού: κοσμοπολίτικη, ποιοτική και πάντα λίγο πιο ευχάριστη από το αναμενόμενο. Ένας προορισμός που ήρθε για να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τα πρωινά της πόλης.

