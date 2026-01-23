Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣοκ: Δασκάλα ειδικής αγωγής κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο μαθητή της - Του είχε στείλει περισσότερα από 25.000 SMS
ΔΙΕΘΝΗ

Σοκ: Δασκάλα ειδικής αγωγής κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο μαθητή της - Του είχε στείλει περισσότερα από 25.000 SMS

 23.01.2026 - 09:25
Σοκ: Δασκάλα ειδικής αγωγής κακοποίησε σεξουαλικά 15χρονο μαθητή της - Του είχε στείλει περισσότερα από 25.000 SMS

Tην ενοχή της για σεξουαλική κακοποίηση πρώτου βαθμού ενός 15χρονου μαθητή της ομολόγησε στο δικαστήριο που οδηγήθηκε την Τετάρτη η δασκάλα ειδικής αγωγής από το Νιου Τζέρσεϊ, Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ.

Η 45χρονη εκπαιδευτικός που είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών, αντιμετωπίζει 12 χρόνια φυλάκισης όταν θα εκδοθεί η ποινή της τον Μάιο.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η 45χρονη αντάλλαξε περισσότερα από 25.000 SMS με τον ανήλικο κατά τη διάρκεια της ανάρμοστης σχέσης τους.

Η Αμερικανίδα εκπαιδευτικός συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024, αφού οι αρχές ανακάλυψαν ότι κακοποιούσε τον μαθητή της για περίπου έξι μήνες.

Η έρευνα για την 45χρονη ξεκίνησε όταν ο υποδιευθυντής του σχολείου στο οποίο εργαζόταν εξέφρασε ανησυχίες για τη σχέση της με τον 15χρονο, αφού ένας άλλος δάσκαλος την είδε να τρίβει το λαιμό και την πλάτη του ανήλικου, να του αγγίζει το πόδι και να του ρίχνει ματιές.

Ο νεαρός — ο οποίος φέρεται να καυχιόταν στους φίλους του ότι έβγαινε με τη δασκάλα του — τελικά παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι είχε σεξουαλική επαφή με την δασκάλα του.

Η Χάβεμαν-Νίντραχ, η οποία άρχισε να εργάζεται στο Freehold Intermediate τον Μάρτιο του 2022, περιέγραφε στο LinkedIn τον εαυτό της ως «παθιασμένη, προσανατολισμένη στα αποτελέσματα και ειλικρινή εκπαιδευτικό».

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα εκτόξευση του ποσού στο Τζόκερ μετά το νέο τζακποτ - Πού βρέθηκαν τέσσερα τυχερά δελτία, πόσα βάζουν στην τσέπη
Κυκλοφοριακό χάος: Πού έχει κίνηση σήμερα; - Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Φουντώνουν πάλι οι φήμες για την υγεία του Τραμπ: Εμφανίστηκε με μελανιές στο χέρι στο Νταβός -Δείτε φωτογραφίες
Μια νέα πιτσαρία σερβίρει την Ιταλία στο πιάτο σας - Αφράτη ζύμη και αυθεντικές γεύσεις στην καρδιά της πρωτεύουσας - Δείτε φωτογραφίες
Άνοιξαν πέντε νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Άμυνας – Η διάρκεια, οι κλίμακες και τα καθήκοντα
Χειροπέδες σε 5 πρόσωπα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση - Απίστευτο το τι βρήκαν στις οικίες τους - Έφοδος και στις Φυλακές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαγευτικό βίντεο: Οικογένεια αγρινών στο χιονισμένο Τρόοδος κάνει τον γύρο του διαδικτύου

 23.01.2026 - 09:07
Επόμενο άρθρο

«Για βουλευτής δεν κάνει, για δήμαρχος κάνει;» – Βολές Θεμιστοκλέους κατά Δημητρίου

 23.01.2026 - 09:31
Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Η επιστροφή της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο, στις 27 Ιανουαρίου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κυπριακό, δεν βρίσκεται απλώς σε στασιμότητα, αλλά σε μια επικίνδυνη φάση πολιτικής σύγχυσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

Πολιτική ισότητα ή πολιτική ανατροπή; Τι πραγματικά σηματοδοτεί η επιστροφή Ολγκίν και η ατζέντα του Ερχιουρμάν

  •  23.01.2026 - 06:26
Επεισόδιο στη Λάρνακα: Στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα οι γνωστοί επιχειρηματίες - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

Επεισόδιο στη Λάρνακα: Στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα οι γνωστοί επιχειρηματίες - Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

  •  23.01.2026 - 07:30
Δημοσκόπηση Alpha: Οριζόντια απογοήτευση στα κόμματα, αντοχή στην πίεση και άνοδος για Κυβέρνηση και ΠτΔ

Δημοσκόπηση Alpha: Οριζόντια απογοήτευση στα κόμματα, αντοχή στην πίεση και άνοδος για Κυβέρνηση και ΠτΔ

  •  22.01.2026 - 22:57
«Για βουλευτής δεν κάνει, για δήμαρχος κάνει;» – Βολές Θεμιστοκλέους κατά Δημητρίου

«Για βουλευτής δεν κάνει, για δήμαρχος κάνει;» – Βολές Θεμιστοκλέους κατά Δημητρίου

  •  23.01.2026 - 09:31
Νέα εκτόξευση του ποσού στο Τζόκερ μετά το νέο τζακποτ - Πού βρέθηκαν τέσσερα τυχερά δελτία, πόσα βάζουν στην τσέπη

Νέα εκτόξευση του ποσού στο Τζόκερ μετά το νέο τζακποτ - Πού βρέθηκαν τέσσερα τυχερά δελτία, πόσα βάζουν στην τσέπη

  •  23.01.2026 - 07:03
Μέχρι πότε θα μας επηρεάζει το τσουχτερό κρύο: Ετοιμαστείτε για κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδες και χιόνια – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

Μέχρι πότε θα μας επηρεάζει το τσουχτερό κρύο: Ετοιμαστείτε για κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδες και χιόνια – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

  •  23.01.2026 - 06:23
Άνοιξαν πέντε νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Άμυνας – Η διάρκεια, οι κλίμακες και τα καθήκοντα

Άνοιξαν πέντε νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Άμυνας – Η διάρκεια, οι κλίμακες και τα καθήκοντα

  •  23.01.2026 - 08:54
Μια νέα πιτσαρία σερβίρει την Ιταλία στο πιάτο σας - Αφράτη ζύμη και αυθεντικές γεύσεις στην καρδιά της πρωτεύουσας - Δείτε φωτογραφίες

Μια νέα πιτσαρία σερβίρει την Ιταλία στο πιάτο σας - Αφράτη ζύμη και αυθεντικές γεύσεις στην καρδιά της πρωτεύουσας - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.01.2026 - 08:33

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα