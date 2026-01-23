Α. Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Οι δύο επιχειρηματίες φαίνεται να συνελήφθησαν καθώς είχαν επικοινωνία με παραπονούμενο που διατηρεί επιχείρηση έξω από την ΑΔΕ Λάρνακας όπου σημειώθηκε η συμπλοκή με πυροβολισμούς το περασμένο Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Για την υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση άλλα έξι πρόσωπα ενώ καταζητούνται άλλα τρία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο δικηγόρος των δύο επιχειρηματιών, Αντώνης Δημητρίου ξεκαθάρισε πως οι πελάτες του δεν συνδέονται με φατρίες, ούτε κάτι τέτοιο αναφέρθηκε στο δικαστήριο από τον ανακριτή. «Ενδεχομένως όλα αυτά που γίνονται να είναι μια προσπάθεια από την Αστυνομία λόγω της πίεσης που νιώθουν από τους πολίτες», πρόσθεσε.

Εξήγησε στη συνέχεια πως «βρέθηκαν σε ένα ξενοδοχείο οι πελάτες μου με τον παραπονούμενο. Είναι γνωστά μεταξύ τους πρόσωπα, φιλικά συνδεδεμένα. Μάλιστα, την επόμενη μέρα βρέθηκαν να τρώνε όλοι μαζί σε εστιατόριο στο Μακένζυ».

Αντώνης Δημητρίου για Annie Alexui: Δεν πρέπει να αφήνονται σκιές – Αφού έχουν παρουσιαστεί τεκμήρια πρέπει να διερευνηθούν

Τον σάλο που ξέσπασε με τα βίντεο της Ιωάννας Φωτίου (Annie Alexui) σχολίασε ο έγκριτος νομικός Αντώνης Δημητρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega σημείωσε πως οφείλει να σεβαστεί κάποιος ότι η κυρία αυτή βγαίνει με όνομα και επίθετο και λέει κάποια πράγματα.

«Διερωτώμαι γιατί χρειάστηκε να γίνει τώρα αυτό, η ανακοίνωση δηλαδή της Αστυνομίας που την καταζητεί, γιατί τώρα την ξέρει όλη η Κύπρος», υπέδειξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε όμως σε πρόσφατό βίντεο της που αφορά πολιτικό πρόσωπο και αυτό που το διαφοροποιεί είναι ότι δίνει στη δημοσιότητα και κάποια τεκμήρια. «Δεν πρέπει να αφήνονται σκιές. Αν αυτά τα υλικά ευσταθούν πρέπει να διερευνηθούν», σημείωσε.

Τόνισε την ίδια ώρα ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο και να τρέχει η Αστυνομία από πίσω από όποιον ανοίγει το στόμα του. «Ο λόγος που το έχω διαφοροποιήσει είναι επειδή έχουν παρουσιαστεί τεκμήρια. Σε τέτοια περίπτωση που έχουν παρουσιαστεί δημόσια έγγραφα, από νοσοκομείο, πρέπει να διερευνηθούν άμεσα. Και η Αστυνομία μπορεί να προχωρήσει να το κάνει αυτεπάγγελτα, χωρίς τη μαρτυρία της κ. Φωτίου ή της παραπονούμενης», κατέληξε ο Αντώνης Δημητρίου.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα