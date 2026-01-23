Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineXειρότερος εφιάλτης: Μαύρο βασιλικό φίδι κρυβόταν κάτω από το μαξιλάρι της, αλλά δεν ξέρει από πότε
LIKE ONLINE

Xειρότερος εφιάλτης: Μαύρο βασιλικό φίδι κρυβόταν κάτω από το μαξιλάρι της, αλλά δεν ξέρει από πότε

 23.01.2026 - 14:03
Xειρότερος εφιάλτης: Μαύρο βασιλικό φίδι κρυβόταν κάτω από το μαξιλάρι της, αλλά δεν ξέρει από πότε

Η πιθανότητα να βρεις ένα φίδι μέσα στο σπίτι του, είναι σχεδόν μηδενική, εκτός αν βρίσκεσαι σε κάποια μονοκατοικία στην εξοχή, ή κάπου κοντά στη φύση.

Όμως το να βρεις ένα ερπετό, όχι απλά στο σπίτι σου, αλλά κουλουριασμένο κάτω από το μαξιλάρι σου, μέσα σε ένα διαμέρισμα στο Κλίθορπς της Αγγλίας, είναι εξαιρετικά ...εφιαλτικό.

Κάπως έτσι ένιωσε η 21χρονη Ντέιζι Κόνγουεϊ, όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα, επειδή ο 6 μηνών γιος της ήταν ανήσυχος.

Επιστρέφοντας στο κρεβάτι της, πριν ξαπλώσει, έφτιαξε τα μαξιλάρια της, τότε ένιωσε μία σειρά από αιχμηρά τσιμπήματα στο δάχτυλό της.

Τρομοκρατημένη φώναξε τον σύζυγό της, ζητώντας του να ελέγξει το κρεβάτι... Τότε ήρθε η αποκάλυψη.

Όπως περιγράφει στη The Sun:«Σήκωσε το μαξιλάρι, πήδηξε πίσω και φώναξε,υπάρχει ένα γ@μημένο φίδι. Εγώ πάγωσα στη θέση μου και άρχισα να κλαίω με λυγμούς».

Στη συνέχεια είχαν να αντιμετωπίσουν εκτός από τον απρόσκλητο επισκέπτη, και τη δυσπιστία των αρχών, όπου χρειάστηκε να τους πείσουν πρώτα ότι δεν είναι φάσρα, πριν στείλουν βοήθεια και ασθενοφόρο.

Η Ντέιζι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί και επέστρεψε στο σπίτι της.

Όπως διαπιστώθηκε ήταν ένα μεξικανικό βασιλικό φίδι και μη δηλητηριώδες, το οποίο μεταφέρθηκε σε ένα κατάστημα εξωτικών κατοικίδιων ζώων.

Η Ντέιζι αναζήτησε στη συνέχεια μέσω κοινωνικων δικτύων τον ιδιοκτήτη, μέχρι που έλαβε μήνυμα από έναν γείτονά της, ο οποίος της είπε ότι χείχε χάσει έδω και 4 μήνες το 18μηνο φίδι του, που το 'σκασε!!

Πιστεύεται ότι μπήκε στο σπίτι της Ντέιζι μέσω του μπάνιου πριν μπει στην κρεβατοκάμαρα και γλιστρήσει κάτω από τα σκεπάσματα, αλλά πότε έγινε αυτό κανείς δεν ξέρει με σιγουριά.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια
Θέλεις να γίνει Πιλότος; Αεροπορική εταιρεία ανοίγει ακαδημία στην Κύπρο – Όλες οι πληροφορίες
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
Μια νέα πιτσαρία σερβίρει την Ιταλία στο πιάτο σας - Αφράτη ζύμη και αυθεντικές γεύσεις στην καρδιά της πρωτεύουσας - Δείτε φωτογραφίες
Άνοιξαν πέντε νέες θέσεις εργασίας στο υπουργείο Άμυνας – Η διάρκεια, οι κλίμακες και τα καθήκοντα
Ανδρέας Δημητρόπουλος: Η έκπληξη των συνεργατών του για τα γενέθλια του που τον συγκίνησε (βίντεο)

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Έπεσε» το ρεύμα σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας – Ψάχνουν την βλάβη τα συνεργεία της ΑΗΚ

 23.01.2026 - 13:48
Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

Κοινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκο Χρστοδουλίδη και του Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν θα συγκαλέσει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στις 28 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

Ηνωμένα Έθνη: Κοινή συνάντηση ΠτΔ-Έρχιουρμαν-Ολγκίν στις 28 Ιανουαρίου

  •  23.01.2026 - 12:07
Α. Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

Α. Δημητρίου για συμπλοκή στη Λάρνακα: Οι δύο επιχειρηματίες δεν συνδέονται με φατρίες – H σημασία των τεκμηρίων στα βίντεο της Annie Alexui

  •  23.01.2026 - 12:43
Κατέθεσε την πρόταση νόμου στην Ολομέλεια για κατάργηση του Φορέα το ΑΚΕΛ

Κατέθεσε την πρόταση νόμου στην Ολομέλεια για κατάργηση του Φορέα το ΑΚΕΛ

  •  23.01.2026 - 13:20
Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Σοκ στο ΓΝ Λάρνακας: Εντόπισαν 42χρονη ασθενή πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

  •  23.01.2026 - 11:34
«Έπεσε» το ρεύμα σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας – Ψάχνουν την βλάβη τα συνεργεία της ΑΗΚ

«Έπεσε» το ρεύμα σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας – Ψάχνουν την βλάβη τα συνεργεία της ΑΗΚ

  •  23.01.2026 - 13:48
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  23.01.2026 - 10:41
Ρώμη: Στερνό αντίο στον «τελευταίο αυτοκράτορα» της ιταλικής μόδας – Αστέρες και κοινό αποχαιρετούν τον Valentino

Ρώμη: Στερνό αντίο στον «τελευταίο αυτοκράτορα» της ιταλικής μόδας – Αστέρες και κοινό αποχαιρετούν τον Valentino

  •  23.01.2026 - 13:41
ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Ματσάρες στους «8» - Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια!

ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ: Ματσάρες στους «8» - Αυτά είναι τα 4 ζευγάρια!

  •  23.01.2026 - 11:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα