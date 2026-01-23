Xειρότερος εφιάλτης: Μαύρο βασιλικό φίδι κρυβόταν κάτω από το μαξιλάρι της, αλλά δεν ξέρει από πότε

Όμως το να βρεις ένα ερπετό, όχι απλά στο σπίτι σου, αλλά κουλουριασμένο κάτω από το μαξιλάρι σου, μέσα σε ένα διαμέρισμα στο Κλίθορπς της Αγγλίας, είναι εξαιρετικά ...εφιαλτικό.

Κάπως έτσι ένιωσε η 21χρονη Ντέιζι Κόνγουεϊ, όταν ξύπνησε μέσα στη νύχτα, επειδή ο 6 μηνών γιος της ήταν ανήσυχος.

Επιστρέφοντας στο κρεβάτι της, πριν ξαπλώσει, έφτιαξε τα μαξιλάρια της, τότε ένιωσε μία σειρά από αιχμηρά τσιμπήματα στο δάχτυλό της.

Τρομοκρατημένη φώναξε τον σύζυγό της, ζητώντας του να ελέγξει το κρεβάτι... Τότε ήρθε η αποκάλυψη.

Όπως περιγράφει στη The Sun:«Σήκωσε το μαξιλάρι, πήδηξε πίσω και φώναξε,υπάρχει ένα γ@μημένο φίδι. Εγώ πάγωσα στη θέση μου και άρχισα να κλαίω με λυγμούς».

Στη συνέχεια είχαν να αντιμετωπίσουν εκτός από τον απρόσκλητο επισκέπτη, και τη δυσπιστία των αρχών, όπου χρειάστηκε να τους πείσουν πρώτα ότι δεν είναι φάσρα, πριν στείλουν βοήθεια και ασθενοφόρο.

Η Ντέιζι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί και επέστρεψε στο σπίτι της.

Όπως διαπιστώθηκε ήταν ένα μεξικανικό βασιλικό φίδι και μη δηλητηριώδες, το οποίο μεταφέρθηκε σε ένα κατάστημα εξωτικών κατοικίδιων ζώων.

Η Ντέιζι αναζήτησε στη συνέχεια μέσω κοινωνικων δικτύων τον ιδιοκτήτη, μέχρι που έλαβε μήνυμα από έναν γείτονά της, ο οποίος της είπε ότι χείχε χάσει έδω και 4 μήνες το 18μηνο φίδι του, που το 'σκασε!!

Πιστεύεται ότι μπήκε στο σπίτι της Ντέιζι μέσω του μπάνιου πριν μπει στην κρεβατοκάμαρα και γλιστρήσει κάτω από τα σκεπάσματα, αλλά πότε έγινε αυτό κανείς δεν ξέρει με σιγουριά.

