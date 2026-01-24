Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΝΤΕΟ: Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος - «Πνίγηκαν» υποστατικά σε Λευκωσία και Λάρνακα – Επί ποδός η Πυροσβεστική

 24.01.2026 - 10:03
ΒΙΝΤΕΟ: Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος - «Πνίγηκαν» υποστατικά σε Λευκωσία και Λάρνακα – Επί ποδός η Πυροσβεστική

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει το νησί από το βράδυ της Παρασκευής, θέτοντας σε ετοιμότητα τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Παρά το γεγονός ότι η Κίτρινη Προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ, τα φαινόμενα παρουσιάζουν αυτή την ώρα μια σχετική ύφεση, έχοντας ωστόσο προκαλέσει προβλήματα σε Λευκωσία, Λάρνακα και ελεύθερη Αμμόχωστο.

Επί ποδός η Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, η Δυνάμεις ανταποκρίθηκαν σε οκτώ συνολικά κλήσεις από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου. Στην επαρχία Λευκωσίας καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά που αφορούσαν συσσώρευση νερού σε υποστατικά και υπόγειους χώρους. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα στην ελεύθερη Αμμόχωστο με δύο κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ στη Λάρνακα η Πυροσβεστική επενέβη σε δύο περιπτώσεις για άντληση υδάτων και άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων.

«Τα φαινόμενα φαίνεται να είναι περιορισμένα αυτή την ώρα, καθώς δεν δεχόμαστε νέες κλήσεις», σημείωσε ο κ. Κεττής. Παράλληλα, τόνισε πως σε περιπτώσεις πλημμυρισμένων οδικών αρτηριών υπήρξε άμεση ενεργοποίηση και των Τοπικών Αρχών, ενώ οι επαρχίες Λεμεσού και Πάφου δεν αντιμετώπισαν μέχρι στιγμής προβλήματα.

Μέχρι το απόγευμα η Κίτρινη Προειδοποίηση

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κίτρινη Προειδοποίηση για βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 5:00 το απόγευμα του Σαββάτου. Οι αρχές συστήνουν προσοχή στο οδικό δίκτυο, καθώς σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται η πτώση χαλαζιού, ενώ η ορατότητα είναι επηρεασμένη από τη σκόνη που αιωρείται στην ατμόσφαιρα.

Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων, αν και το σκηνικό παραμένει καθαρά χειμωνιάτικο. Στα ψηλότερα ορεινά το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα έχει ήδη φτάσει τα 15 εκατοστά, ενώ το βράδυ ο υδράργυρος θα πέσει στους 2 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό παγετού. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ανέλθει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό και γύρω στους 17 στα παράλια.

Η Κυριακή και η Δευτέρα θα κυλήσουν με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και άνοδο της θερμοκρασίας, δίνοντας μια μικρή ανάσα από τα έντονα φαινόμενα. Ωστόσο, η κακοκαιρία φαίνεται πως θα επανέλθει από την Τρίτη, καθώς αναμένεται εκ νέου συννεφιά και τοπικές βροχές, οι οποίες κατά τις βραδινές ώρες θα εξελιχθούν σε μεμονωμένες καταιγίδες.

Πάει στο Μπαχρέιν ο ΠτΔ: Το παρασκήνιο της επίσημης επίσκεψης και το στοίχημα των επενδύσεων

 24.01.2026 - 09:55
«Έφοδος» του Γενικού Ελεγκτή σε στρατόπεδα: Στο μικροσκόπιο το φαγητό των φαντάρων – Δείτε φωτογραφίες

 24.01.2026 - 10:14
