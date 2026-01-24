«Έφοδος» του Γενικού Ελεγκτή σε στρατόπεδα: Στο μικροσκόπιο το φαγητό των φαντάρων – Δείτε φωτογραφίες

Στο Στρατόπεδο «Μ. Καϊλή» και στο Φυλάκιο «ΜΠΑΡΣΑΚ» βρέθηκε ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής, την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, στις 13:00 το μεσημέρι. Στόχος της επίσκεψης δεν ήταν άλλος από τον ενδελεχή έλεγχο των συνθηκών σίτισης των στρατιωτών μας.

Τι περιελάμβανε το «μενού» του ελέγχου

Η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν περιορίστηκε σε τυπικές διαδικασίες, αλλά προχώρησαν σε μια «ακτινογραφία» της κουζίνας και του εστιατορίου:

Ποιότητα και ποσότητα: Εξετάστηκε αν το φαγητό που φτάνει στο πιάτο των οπλιτών είναι επαρκές και ποιοτικό.

Διαδικασίες: Έλεγχος σε όλα τα στάδια – από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι τη διανομή και το σερβίρισμα.

Test Γεύσης: Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση της Ελεγκτικής, ελέγχθηκαν ακόμα και οι θερμοκρασίες, αλλά και η γεύση του φαγητού.

«Σημειώνουμε τη συνεργασία του Διοικητή και όλων των αξιωματικών κατά τη διάρκεια του ελέγχου», αναφέρει η Υπηρεσία, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις για την ανταπόκριση της Εθνικής Φρουράς στην έρευνα.

Τα ευρήματα από τα στρατόπεδα και τα φυλάκια θα επεξεργαστούν και τους επόμενους μήνες αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα Ειδική Έκθεση, η οποία θα καταγράφει με λεπτομέρεια την κατάσταση που επικρατεί στη σίτιση των στρατευμένων.

Δείτε φωτογραφίες από τον έλεγχο: