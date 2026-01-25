Προσοχή: Ακόμη ένας γαλακτοκομικός κολοσσός ανακαλεί βρεφικό γάλα - Τι εντοπίστηκε

Η γαλλική εταιρεία τροφίμων και ποτών Danone ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακαλεί συγκεκριμένες παρτίδες βρεφικού γάλακτος από συγκεκριμένες αγορές, δύο ημέρες αφότου οι αρχές της Σιγκαπούρης «μπλόκαραν» το προϊόν αυτό και καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τοξική επιμόλυνση ορισμένων ειδών, που ξεκίνησαν από τη Nestle.

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Danone, Nestle και Lactalis, ανακάλεσαν βρεφικό γάλα λόγω ενδεχόμενης μόλυνσής του με σερεουλίδη, μια τοξίνη που μπορεί να προκαλέσει ναυτία και εμετούς.

«Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές έναν πολύ περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος» ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Μια πηγή που έχει γνώση του θέματος είπε ότι οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Η Danone, τονίζοντας ότι τα προϊόντα της παραμένουν ασφαλή, ανέφερε ότι η ανάκληση για προληπτικούς λόγους οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένες χώρες αναθεώρησαν τις οδηγίες τους σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Η ανάκληση της Nestle αφορούσε προϊόντα της σε περίπου 70 χώρες.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων της Ιρλανδίας (FSAI) ανέφερε ότι η ανάκληση οφείλεται στην πιθανή ύπαρξη σερεουλίδης, η οποία εντοπίστηκε σε ένα συστατικό βρεφικού γάλακτος, το αραχιδονικό οξύ, που παρασκευάζεται στην Κίνα. Τα εν λόγω προϊόντα παρασκευάζονταν στην Ιρλανδία και εξάγονταν σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε τρίτες χώρες, διευκρίνισε. «Η FSAI ενημερώθηκε από την Danone ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα προϊόντα δεν έχει διανεμηθεί στην Ιρλανδία.

Η σερεουλίδη μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα. Οι γαλλικές αρχές ερευνούν αν σχετίζεται με τους θανάτους δύο βρεφών, ανέφερε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γαλλίας.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr