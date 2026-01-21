Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Προσοχή: Γαλακτοκομικός κολοσσός ανακαλεί βρεφικό γάλα - Τι εντοπίστηκε

 21.01.2026 - 18:13
Προσοχή: Γαλακτοκομικός κολοσσός ανακαλεί βρεφικό γάλα - Τι εντοπίστηκε

Ο γαλακτοκομικός κολοσσός Lactalis ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά στην ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας «Picot» στη Γαλλία λόγω της «πιθανής παρουσίας» κερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει διάρροια και εμετό.

Η Lactalis διευκρίνισε στο AFP ότι από την ανάκληση επηρεάζονται «18 χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική», καθώς και η Ισπανία, όμως δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Στη Γαλλία, η ανάκληση αφορά έξι παρτίδες: την «Picot Nutrition Quotidienne 1er âge» στις συσκευασίες 400, 800 και 850 γραμμαρίων, την «Picot Nutrition Quotidienne 2e âge» στις συσκευασίες 800 και 850 γραμμαρίων και την «Picot AR 2e âge» στη συσκευασία 800 γραμμαρίων.

Η ανάκληση αυτή αποφασίστηκε μετά την προειδοποίηση που εξέδωσε «η γαλλική επαγγελματική ένωση για τη βρεφική διατροφή», εξήγησε η Lactalis.

Αν και οι πρώτες αναλύσεις «έδωσαν αποτελέσματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές», οι συμπληρωματικές αναλύσεις «που πραγματοποιήθηκαν στο επανασυσταθέν προϊόν (δηλαδή στο παρασκευασμένο γάλα στο μπιμπερό)» αποκάλυψαν την παρουσία κερεουλίδης, γεγονός που οδήγησε τη Lactalis να προχωρήσει σε αυτήν την ανάκληση «για προληπτικούς λόγους», πρόσθεσε.

«Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους γονείς μικρών παιδιών», σημείωσε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «οι γαλλικές αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής καμία καταγγελία ή αναφορά που σχετίζεται με την κατανάλωση αυτών των προϊόντων».

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο και άλλες ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος για το ενδεχόμενο παρουσίας κερεουλίδης.

Η Υπηρεσία Τροφίμων της Σιγκαπούρης (Singapore Food Agency, SFA) ανακοίνωσε στις 17 Ιανουαρίου την ανάκληση του βρεφικού γάλακτος «Dumex», μιας μάρκας βρεφικής διατροφής που εξαγοράστηκε το 2022 από τη «Danone».

Εξάλλου, στις αρχές Ιανουαρίου αρκετές θυγατρικές της «Nestlé» στην Ευρώπη – κυρίως στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Γαλλία – είχαν ανακοινώσει «την εθελοντική ανάκληση ορισμένων παρτίδων προϊόντων», που κυκλοφορούν με διαφορετική εμπορική ονομασία σε κάθε χώρα.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

