Έρχιουρμαν: Δεν χρειάζεται έγκριση τ/κ πλευράς για μονομερή μέτρα ε/κ πλευράς

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σε σημερινή επί τόπου επίσκεψη στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου και επιθεώρησης εργασιών που γίνονται στο σημείο και στην νεκρή ζώνη, μαζί με τον «δήμαρχο» κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρματζί, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σχετικά με τις προθέσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη είπε ότι, ενημερώθηκε σχετικά από δημοσιεύματα στον Τύπο λέγοντας παράλληλα ότι, «για μονομερή μέτρα δεν απαιτείται έγκριση. Επομένως, αν και δεν γνωρίζω ακριβώς τι σκοπεύει να κάνει ο κ. Χριστοδουλίδης στον τομέα της υγείας, αν πρόκειται δηλαδή να παρασχεθούν μονομερώς ορισμένες δυνατότητες στους Τουρκοκύπριους, δεν απαιτείται η έγκρισή μου».

«Αλλά επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω ακριβώς τι εννοεί», είπε.

Σχετικά με το θέμα της οικονομίας ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι, στο πακέτο μέτρων που παρουσίασε ο κ. Χριστοδουλίδης «το οποίο αποτελείται από επτά σημεία, αλλά με τα υποσημεία μπορεί να ξεπεράσει τα δέκα, υπήρχε ένα αίτημα σχετικά με το εμπόριο μέσω του κανονισμού για την πράσινη γραμμή. Πιθανώς αυτό εννοεί».

Ανάφερε ακόμα ότι στην πρόταση των δέκα σημείων της τ/κ πλευράς υπάρχουν ορισμένες πρακτικές που εμποδίζουν το εμπόριο μέσω του κανονισμού για την πράσινη γραμμή, από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές σημειώνοντας ότι η τ/κ πλευρά ζήτησε την κατάργησή τους και την εφαρμογή του κανονισμού για την πράσινη γραμμή όπως έχει.

Είπε ακόμα ότι ο Πρόεδρος ζήτησε την μη καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα που μεταφέρονται από τις ελεύθερες στις κατεχόμενες περιοχές ότι, δεν καταβάλλεται φόρος στις κατοχικές αρχές, ότι καταβάλλεται φόρος στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας λέγοντας ότι αυτό δεν είναι δίκαιο και «δεν είναι ισορροπημένη απαίτηση» και αναφέρθηκε στη διαφορά μεταξύ της οικονομίας του ψευδοκράτους και της ΚΔ.

«Αν δεν εισπράττουμε ΦΠΑ από αυτά τα εμπορεύματα, ενώ εισπράττουμε ΦΠΑ από τα εμπορεύματα που παράγουμε εμείς, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν εισπράττουμε ΦΠΑ από τα εμπορεύματα που προέρχονται από το νότο. Αυτό είναι παράξενο. Αλλά, δεύτερον, θα υποβαθμίσουμε τους δικούς μας παραγωγούς στον ανταγωνισμό στα ράφια μας», είπε.

Ο πιο σωστός τρόπος, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Έρχιουρμαν είναι «όπως εμείς δεν χρεώνουμε ΦΠΑ στα προϊόντα που στέλνουμε εκεί, έτσι και εκείνος δεν πρέπει να χρεώνει ΦΠΑ στα προϊόντα που στέλνει προς τα εδώ. Έτσι, η κατάσταση εξισώνεται».

Απαντώντας σε ερώτηση αν αληθεύει ότι δεν δέχτηκε την πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι δεν την δέχτηκε γιατί «εκτός από το ότι αλλάζει τη λογική ολόκληρου του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και του κανονισμού του άμεσου εμπορίου, δημιουργεί μια άνιση εφαρμογή σε σχέση με αυτό που κάνουμε τώρα και θα φέρει τους παραγωγούς μας αντιμέτωπους με μια άδικη ανταγωνιστική κατάσταση έναντι των προϊόντων που προέρχονται από το νότο» όπως αναφέρθηκε στην ΚΔ.

Σε ερώτηση αν αυτό δημιουργεί ρήξη στις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι, βασικός στόχος είναι η λύση σημειώνοντας ότι, «συνεχίζουμε τις συνομιλίες με βάση τη βούληση του λαού μας για λύση. Για εμάς, η βούληση του λαού μας για λύση είναι σημαντική και ο στόχος πρέπει να είναι η λύση, και αυτό είναι».

Ένα νέο σημείο διέλευσης οχημάτων θα εξυπηρετήσει και τις δύο κοινότητες

Ένα νέο σημείο διέλευσης οχημάτων θα εξυπηρετήσει και τις δύο κοινότητες διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους, είπε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, κατά τη σημερινή επί τόπου επίσκεψη στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου και επιθεώρησης εργασιών που γίνονται στο σημείο και στην νεκρή ζώνη, μαζί με τον «δήμαρχο» κατεχόμενης Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρματζί.

Σε δηλώσεις του, όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, είπε ότι οι εργασίες στην νεκρή ζώνη πραγματοποιούνται από κατασκευαστικές εταιρείες, τουρκικές στην κατεχόμενη περιοχή και ελληνοκυπριακές στις ελεύθερες περιοχές σημειώνοντας ότι οι εργασίες της τουρκικής εταιρείας ολοκληρώθηκαν σήμερα ενώ αναμένονται και εντός σύντομης χρονικής περιόδου να ολοκληρωθούν και οι εργασίες στις ελεύθερες περιοχές.

Συνεχίζοντας είπε ότι κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στην παρουσία της Ειδικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συζητήθηκε και το θέμα των εργασιών.

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε ακόμα ότι, χρειάζεται και δεύτερο σημείο διέλευσης με οχήματα και για το σκοπό αυτό προτάθηκε η Μια Μηλιά «θέμα για το οποίο δεν υπήρξε καμία κατάληξη» προσθέτοντας ότι χρειάζεται και δεύτερο σημείο διέλευσης οχημάτων στη Λευκωσία.

Απαντώντας σε ερώτηση ο Τ/κ ηγέτης επανάλαβε τις προτάσεις της τ/κ πλευράς για διάνοιξη και άλλων σημείων διέλευσης αναφέροντας ότι περιμένει από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την θετική ανταπόκρισή του για διάνοιξη σημείων διέλευσης που πρότεινε η τ/κ πλευρά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ