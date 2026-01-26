iOS 26.4: Πέντε αλλαγές που θα δεις άμεσα στο iPhone σου - Έρχεται αυτό που όλοι περίμεναν

Βελτιώσεις σε Apple Intelligence και Siri

Στο iOS 26.4 συνεχίζεται η σταδιακή ενίσχυση των δυνατοτήτων Apple Intelligence, με πιο έξυπνη κατανόηση εντολών και καλύτερη ενσωμάτωση σε εφαρμογές συστήματος. Η Siri αποκτά πιο φυσικές απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα και βελτιωμένη διαχείριση context, ειδικά όταν ο χρήστης κάνει διαδοχικές ερωτήσεις.

Η καθυστέρηση και το παρασκήνιο

Η νέα Siri παρουσιάστηκε ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής Apple Intelligence, όμως μέχρι σήμερα οι περισσότερες προηγμένες λειτουργίες της παρέμεναν ανενεργές. Η Apple είχε ενεργοποιήσει μόνο περιορισμένες δυνατότητες, με αποτέλεσμα η εμπειρία να απέχει από όσα είχαν αρχικά παρουσιαστεί. Η έκδοση iOS 26.4 φαίνεται να είναι το σημείο όπου η εταιρεία θεωρεί ότι το σύστημα είναι αρκετά ώριμο για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.

Τι αλλάζει με τη νέα Siri

Η ανανεωμένη Siri βασίζεται σε βαθύτερη κατανόηση φυσικής γλώσσας και καλύτερη αξιοποίηση δεδομένων από το ίδιο το σύστημα. Θα μπορεί να εκτελεί πιο σύνθετες εντολές, να διατηρεί καλύτερα το context μιας συνομιλίας και να αλληλεπιδρά πιο ουσιαστικά με εφαρμογές και ρυθμίσεις του iPhone. Στόχος είναι να λειτουργεί περισσότερο ως προσωπικός ψηφιακός βοηθός και λιγότερο ως απλό εργαλείο φωνητικών εντολών.

Σταδιακή διάθεση και περιορισμοί

Όπως συμβαίνει συχνά με μεγάλες αλλαγές, η Apple αναμένεται να ενεργοποιήσει τη νέα Siri σταδιακά. Αρχικά θα είναι διαθέσιμη μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες και περιοχές, ενώ ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν νεότερες συσκευές με ισχυρότερο hardware για τοπική επεξεργασία δεδομένων. Δεν αποκλείεται επίσης κάποιες δυνατότητες να παραμείνουν απενεργοποιημένες μέχρι την τελική έκδοση του iOS 26.4.

Τι σημαίνει αυτό για τους χρήστες

Για τους χρήστες iPhone, η άφιξη της νέας Siri στο iOS 26.4 beta αποτελεί την πρώτη πραγματική ένδειξη ότι το όραμα της Apple για ένα πιο έξυπνο και προσωποποιημένο λειτουργικό σύστημα αρχίζει να υλοποιείται. Αν οι δοκιμές εξελιχθούν ομαλά, η τελική έκδοση θα μπορούσε να φέρει τη μεγαλύτερη αναβάθμιση της Siri εδώ και χρόνια.

Αλλαγές σε Messages και επικοινωνία

Η εφαρμογή Μηνυμάτων αναμένεται να λάβει μικρές αλλά χρήσιμες αναβαθμίσεις, όπως καλύτερο φιλτράρισμα συνομιλιών και βελτιωμένη διαχείριση πολυμέσων. Παράλληλα, η Apple συνεχίζει να βελτιώνει τη σταθερότητα του RCS, ώστε η επικοινωνία με συσκευές Android να είναι πιο αξιόπιστη.

Ενημερώσεις σε εφαρμογές συστήματος

Το iOS 26.4 περιλαμβάνει tweaks σε εφαρμογές όπως Photos, Notes και Calendar, με έμφαση στην ταχύτερη απόκριση και τη μείωση μικρών bugs που έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες εκδόσεις. Δεν πρόκειται για ορατές αλλαγές στο UI, αλλά για βελτιώσεις που κάνουν το σύστημα πιο «δεμένο».

Ασφάλεια και επιδόσεις

Όπως συμβαίνει με κάθε ενδιάμεση έκδοση, το iOS 26.4 φέρνει σημαντικές διορθώσεις ασφαλείας και βελτιστοποιήσεις απόδοσης. Η Apple δίνει προτεραιότητα στη σταθερότητα, ειδικά για παλαιότερα μοντέλα iPhone που εξακολουθούν να υποστηρίζονται.

Πότε αναμένεται

Η διάθεση του iOS 26.4 αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, αρχικά ως beta για developers και στη συνέχεια για το ευρύ κοινό. Η ενημέρωση θα είναι διαθέσιμη για όλες τις συμβατές συσκευές, συνεχίζοντας τη στρατηγική μακροχρόνιας υποστήριξης της Apple.

Επόμενο μεγάλο update, η έκδοση iOS 27.