Το Ισραήλ ανέκτησε τη σορό του τελευταίου ομήρου στη Γάζα: Είναι ήρωας, λέει ο Νετανιάχου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στρατιωτικοί εκπρόσωποι ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι η σορός μεταφέρεται στο Ισραήλ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταφή.

Ο Ραν Γκβίλι ήταν ο τελευταίος όμηρος που παρέμενε αγνοούμενος από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο νότιο Ισραήλ, με αποτέλεσμα τη δολοφονία εκατοντάδων ανθρώπων και την απαγωγή 251 ομήρων. Ο 24χρονος είχε σκοτωθεί υπερασπιζόμενος το κιμπούτς Αλουμίμ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κνεσέτ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την επιστροφή της σορού του αρχιλοχία «εξαιρετικό επίτευγμα για το Ισραήλ». Όπως δήλωσε, «υποσχεθήκαμε – και εγώ προσωπικά – να τους φέρουμε όλους πίσω και τους φέραμε όλους, μέχρι και τον τελευταίο».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι ο Ραν Γκβίλι «είναι ήρωας του Ισραήλ», σημειώνοντας ότι «μπήκε πρώτος και βγήκε τελευταίος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, χαρακτήρισε την ανάκτηση των λειψάνων του Ραν Γβίλι «μια οδυνηρή στιγμή».



«Είναι μια στιγμή που υπογραμμίζει τη δέσμευση του κράτους του Ισραήλ προς τους στρατιώτες και τους πολίτες του: να φέρει όλους πίσω στο σπίτι, όπως υποσχεθήκαμε στις οικογένειες και στο ισραηλινό κοινό» τόνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.



Εκφράζει επίσης τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του και ευχαρίστησε τους «ηρωικούς στρατιώτες των IDF για την εξαιρετική αποφασιστικότητα και δέσμευσή τους να επιστρέψουν όλους τους ομήρους μας και να προστατεύσουν τους πολίτες μας».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα